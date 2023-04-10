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40% жителей Тюменской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много

10 апреля 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Тюменской области работники не готовы занять места трудовых мигрантов

Жители Тюменской области в большинстве случаев согласны с тем, что главное конкурентное преимущество трудовых мигрантов — меньшая плата за их труд. В исследовании, проведенным порталом hh.ru, сказано, что лишь 37% жителей региона готовы занять рабочие места трудовых мигрантов.
Сюжет
Тюмень

70% жителей Тюменской области согласны с тем, что трудовые мигранты готовы получать меньше денег за работу. И только 37% респондентов согласились занять их должности. Однако с условием повышения зарплаты и наличия ДМС.

«Чаще всего - это представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли. Не готовы на подобный шаг 30% опрошенных. Ещё 7% считают, что на этих работах должны продолжать работать иностранные граждане. Остальные затруднились ответить», — сообщил «Нашему городу» портал по поиску работы hh.ru

Также 70% опрошенных не готовы занять место трудового мигранта, если должность не будет соответствовать их профессии. В целом, почти половина жителей региона (47% опрошенных) не видят проблемы в трудовых мигрантах и не считают, что они занимают чьи-то рабочие места.

Ранее «Наш город» писал, что количество трудовых мигрантов в регионе выросло на 33% за год. В основном это рабочие из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Число трудовых мигрантов увеличилось за год в Тюменской области на треть
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#Елена Литвиненко#Труд#Трудоустройство#Работа#Мигранты#Тюменцы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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