40% жителей Тюменской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много

Также 70% опрошенных не готовы занять место трудового мигранта, если должность не будет соответствовать их профессии. В целом, почти половина жителей региона (47% опрошенных) не видят проблемы в трудовых мигрантах и не считают, что они занимают чьи-то рабочие места.