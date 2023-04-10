40% жителей Тюменской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
70% жителей Тюменской области согласны с тем, что трудовые мигранты готовы получать меньше денег за работу. И только 37% респондентов согласились занять их должности. Однако с условием повышения зарплаты и наличия ДМС.
«Чаще всего - это представители ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли. Не готовы на подобный шаг 30% опрошенных. Ещё 7% считают, что на этих работах должны продолжать работать иностранные граждане. Остальные затруднились ответить», — сообщил «Нашему городу» портал по поиску работы hh.ru
Также 70% опрошенных не готовы занять место трудового мигранта, если должность не будет соответствовать их профессии. В целом, почти половина жителей региона (47% опрошенных) не видят проблемы в трудовых мигрантах и не считают, что они занимают чьи-то рабочие места.
Ранее «Наш город» писал, что количество трудовых мигрантов в регионе выросло на 33% за год. В основном это рабочие из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.