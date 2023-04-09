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В Тюменской области загорелся лес. Площадь пожара составила 15 тысяч «квадратов»

9 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI

В Тюменской области загорелся лес на площади 1,5 га

В Тюменской области за минувшие сутки произошел один лесной пожар. Площадь территории, охваченной огнем, составила 1,5 гектаров. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
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Тюмень

По погодным условиям, 9, 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах установлен I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует), в Тобольской и Тюменской авиазонах — II класс пожарной опасности (низкая степень опасности).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области нарушителей противопожарного режима ищут с помощью беспилотников. Поджигателям грозят штрафы от 10 тысяч до 2 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Лес#Пожарные#Тюмень#Тюменская область
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