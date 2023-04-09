В Тюменской области загорелся лес. Площадь пожара составила 15 тысяч «квадратов»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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По погодным условиям, 9, 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах установлен I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует), в Тобольской и Тюменской авиазонах — II класс пожарной опасности (низкая степень опасности).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области нарушителей противопожарного режима ищут с помощью беспилотников. Поджигателям грозят штрафы от 10 тысяч до 2 миллионов рублей.