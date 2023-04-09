В Тюменской области подросток угнал мопед у своего отца

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Прибывший на место ЧП отец мальчика пояснил, что мопед стоял во дворе дома. И о том, что сын уехал на нем кататься он не знал. Подросток признался, что дождался пока родители уснут, а затем взял ключи и отправился кататься по деревне.
На водителя составлен административный материал, который будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области проедет проверку по факту ДТП в Тобольске. Накануне там столкнулись автобус и УАЗ. Травмы получили три пассажира общественного транспорта.