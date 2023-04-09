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В Тюменской области подросток угнал мопед у своего отца

9 апреля 2023, 09:58
Фото: ГИБДД

Тюменские автоинспекторы поймали подростка, угнавшего мопед у отца

17-летнего подростка за рулем мопеда задержали сегодня ночью в тюменской деревне Красный Яр. Как выяснилось, двухколесное транспортное средство юный тюменец взял у своего отца без разрешения.

Прибывший на место ЧП отец мальчика пояснил, что мопед стоял во дворе дома. И о том, что сын уехал на нем кататься он не знал. Подросток признался, что дождался пока родители уснут, а затем взял ключи и отправился кататься по деревне.

На водителя составлен административный материал, который будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области проедет проверку по факту ДТП в Тобольске. Накануне там столкнулись автобус и УАЗ. Травмы получили три пассажира общественного транспорта.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Подросток#Тюменская область
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