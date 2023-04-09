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В Тюмени появится ТРЦ американского формата

9 апреля 2023, 06:25
Фото: 1MI

В Тюмени построят первый ритейл-парк по американской модели

В Тюмени на улице Федюнинского в рамках реновации возведут ритейл-парк. Торговые центры, построенные по американской модели, расположатся рядом ЖК «Корней» и ЖК «Апрель». В настоящее время уже идут переговоры с потенциальными арендаторами.
Сюжет
Тюмень

Строительство ведет копания «Колесник. Девелопмент». Представители компании отмечают, что пока неизвестно какие именно арендаторы будут заселять ритейл-парк — это будет решаться в ходе реализации проекта.

«Часть существующих уже в этой локации объектов ждет глобальная реновация, появятся новые постройки небольшой этажности, которые будут объединены общим архитектурным замыслом», — рассказала РБК Тюмень представитель компании Александра Самойлович.

Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени российская сеть AZIMUT Hotels построит отель 4*. По планам, первых гостей гостиница примет в 2024 году.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торговые центры#Тюмень#Тюменская область#Реновация
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