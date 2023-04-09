В Тюмени появится ТРЦ американского формата

В Тюмени построят первый ритейл-парк по американской модели

В Тюмени на улице Федюнинского в рамках реновации возведут ритейл-парк. Торговые центры, построенные по американской модели, расположатся рядом ЖК «Корней» и ЖК «Апрель». В настоящее время уже идут переговоры с потенциальными арендаторами.

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