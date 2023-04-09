В Тюмени появится ТРЦ американского формата

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Строительство ведет копания «Колесник. Девелопмент». Представители компании отмечают, что пока неизвестно какие именно арендаторы будут заселять ритейл-парк — это будет решаться в ходе реализации проекта.
«Часть существующих уже в этой локации объектов ждет глобальная реновация, появятся новые постройки небольшой этажности, которые будут объединены общим архитектурным замыслом», — рассказала РБК Тюмень представитель компании Александра Самойлович.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени российская сеть AZIMUT Hotels построит отель 4*. По планам, первых гостей гостиница примет в 2024 году.