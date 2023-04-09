В Тюмени погибла девушка, выпавшая из окна высотки. СК начал проверку

В Тюмени погибла женщина, выпавшая из окна многоэтажки на Верхнетарманской

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту ЧП, произошедшего накануне вечером на улице Верхнетарманской, 1. В седьмом часу вечера с балкона одной из квартир на верхнем этаже выпала девушка.

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