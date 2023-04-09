В Тюмени погибла девушка, выпавшая из окна высотки. СК начал проверку

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, в скорую помощь вызов поступил в 18:46. Медики прибыли на место трагедии в 18:55. К сожалению, тюменка скончалась.
В Следственном комитете отметили, что признаков криминальной смерти на теле погибшей обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей накануне в Тобольске. В ДТП травмы получили три человека.