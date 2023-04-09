nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Изображение материала

В Тюмени погибла девушка, выпавшая из окна высотки. СК начал проверку

9 апреля 2023, 05:52
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени погибла женщина, выпавшая из окна многоэтажки на Верхнетарманской

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту ЧП, произошедшего накануне вечером на улице Верхнетарманской, 1. В седьмом часу вечера с балкона одной из квартир на верхнем этаже выпала девушка.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, в скорую помощь вызов поступил в 18:46. Медики прибыли на место трагедии в 18:55. К сожалению, тюменка скончалась.

В Следственном комитете отметили, что признаков криминальной смерти на теле погибшей обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей накануне в Тобольске. В ДТП травмы получили три человека.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Человек выпал из окна#Следственный комитет#Департамент здравоохранения#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Вчера, 04:46
В Тюменской области похолодает до -15
Вчера, 11:50
В Тюмени цены на дачи взлетели на 14%
Вчера, 05:50
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Вчера, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Вчера, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Вчера, 07:18