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В Тюмени начался ледоход на реке Тура. Видео

9 апреля 2023, 04:50
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени на реке Тура начался ледоход

В Тюмени на реке Тура ледоход вступил в активную фазу. По словам горожан, лед сейчас на реке крошится как стекло.
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Тюмень

По данным гидропоста на 9 апреля, уровень воды в Туре составляет 132 сантиметра над нулевой отметкой. За прошедшие сутки он повысился на 16 сантиметров.

По информации Центра регистра и кадастра, минимальный уровень воды в Туре 9 апреля был зарегистрирован в 2022 году. Он составлял -34 сантиметра. Максимальный, 387 сантиметров, в 2020 году.

Абсолютный минимум уровня воды в реке Тура, -79 сантиметров, наблюдался 4 сентября 2022 года, абсолютный максимум, 868 сантиметров, 12 мая 2016 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области во вторник в ночные часы температура воздуха опустится до -5…-15. Днем столбики термометров поднимутся до +6, при этом будет дуть ветер со скоростью 12-16 метров в секунду.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Ледоход#Река Тура#Погода в Тюмени#Видео
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