В Тюмени ищут повара. Платить обещают более 240 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В приглашении на работу указано, что от будущего сотрудника требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, знание норм СанПиН, умение пользоваться технологическими картами, знание технологии приготовления блюд. Готовить предстоит различные блюда — от супов и мясных блюд до выпечки из дрожжевого теста.
Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье на период работы, спецодежду, билеты на проезд до места работы, а также частично компенсировать расходы на питание.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области официально зарегистрировано около трех тысяч безработных. По уровню безработицы регион занимает лидирующее место среди субъектов Уральского федерального округа.