В Тюмени ищут повара. Платить обещают более 240 тысяч рублей

В приглашении на работу указано, что от будущего сотрудника требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, знание норм СанПиН, умение пользоваться технологическими картами, знание технологии приготовления блюд. Готовить предстоит различные блюда — от супов и мясных блюд до выпечки из дрожжевого теста.