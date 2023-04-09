nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Изображение материала

В Тюмени ищут повара. Платить обещают более 240 тысяч рублей

9 апреля 2023, 08:35
Фото: 1MI

В Тюмени повару-вахтовику готовы платить более 200 тысяч рублей

В Тюмени ищут повара-универсала на зарплату от 248 тысячи рублей. Правда, трудиться предстоит вахтовым методом в Норильске (Красноярский край). Соответствующая вакансия опубликована на портале HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

В приглашении на работу указано, что от будущего сотрудника требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, знание норм СанПиН, умение пользоваться технологическими картами, знание технологии приготовления блюд. Готовить предстоит различные блюда — от супов и мясных блюд до выпечки из дрожжевого теста.

Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье на период работы, спецодежду, билеты на проезд до места работы, а также частично компенсировать расходы на питание.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области официально зарегистрировано около трех тысяч безработных. По уровню безработицы регион занимает лидирующее место среди субъектов Уральского федерального округа.

 

#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Зарплата#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Вчера, 04:46
В Тюменской области похолодает до -15
Вчера, 11:50
ЖКХ-проблемы дома на Харьковской: тюменцы просят помощи у местных властей
Сегодня, 04:31
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Вчера, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Вчера, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Вчера, 07:18