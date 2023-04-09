В центре Тюмени снесут десятки деревьев из-за строительства дороги

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Указано, что 40 зеленых насаждений являются аварийными.
В настоящее время проектная документация уже разработана, городские власти занимаются поиском подрядной организации, которая займется обустройством автодороги. Начальная цена аукциона составляет 66,8 миллионов рублей.
Победителю закупки предстоит выполнить работы по строительству автодороги, обустроить ливневую канализацию, тротуары, установить объекты освещения, реконструировать инженерные сети. По планам все работы будут завершены до ноября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области подписал постановление о выделении дополнительных денежных средств из бюджета для строительства дорог в городских микрорайонах, где идут работы по возведению школ и детских садов.