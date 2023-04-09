В центре Тюмени снесут десятки деревьев из-за строительства дороги

В Тюмени ради строительства новой дороги за 66 млн рублей вырубят десятки деревьев

В центре Тюмени снесут несколько десятков деревьев в рамках строительства автомобильной дороги на участке улицы Северной — от Республики до улицы Советской с устройством выезда на Профсоюзную. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации города.

Сюжет Тюмень