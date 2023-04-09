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В центре Тюмени снесут десятки деревьев из-за строительства дороги

9 апреля 2023, 10:26
Фото: 1MI

В Тюмени ради строительства новой дороги за 66 млн рублей вырубят десятки деревьев

В центре Тюмени снесут несколько десятков деревьев в рамках строительства автомобильной дороги на участке улицы Северной — от Республики до улицы Советской с устройством выезда на Профсоюзную. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации города.
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Тюмень

Указано, что 40 зеленых насаждений являются аварийными.

В настоящее время проектная документация уже разработана, городские власти занимаются поиском подрядной организации, которая займется обустройством автодороги. Начальная цена аукциона составляет 66,8 миллионов рублей.

Победителю закупки предстоит выполнить работы по строительству автодороги, обустроить ливневую канализацию, тротуары, установить объекты освещения, реконструировать инженерные сети. По планам все работы будут завершены до ноября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области подписал постановление о выделении дополнительных денежных средств из бюджета для строительства дорог в городских микрорайонах, где идут работы по возведению школ и детских садов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Закупки#Тендеры#Строительство дорог#Тюмень#Тюменская область
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