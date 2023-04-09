В Тобольске в ДТП с участием автобуса травмы получили три человека

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель общественного транспорта при повороте налево, не пропустил встречный автомобиль. В результате аварии травмы получили три пассажира автобуса — две женщины 50-ти и 74-х лет и 13-летняя девочка.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу рано утром на улице Октябрьской в результате столкновения двух автомобилей серьезные травмы получили два человека. За рулем одной из легковушек находился 20-летний тюменец без прав.