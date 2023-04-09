В Тобольске шесть зданий получат статус объекта культурного наследия

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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В прошлом году здания прошли государственную историко-культурную экспертизу и получили положительное заключение. В настоящее время акт экспертизы направлен в Министерство культуры России на согласование, пишет КП-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 1 рубль планируют выставить на торги двухэтажный деревянный дом (объект культурного наследия), расположенный рядом со Спасской церковью. Площадь здания составляет 246 «квадратов».