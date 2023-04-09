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В Тобольске шесть зданий получат статус объекта культурного наследия

9 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI

Шесть зданий в Тюменской области станут объектами культурного значения

Шести зданиям Тюменской области в этом году будет присвоен статус объекта культурного наследия. Все строения расположены в Тобольске на Красной площади.
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Тюмень

В прошлом году здания прошли государственную историко-культурную экспертизу и получили положительное заключение. В настоящее время акт экспертизы направлен в Министерство культуры России на согласование, пишет КП-Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 1 рубль планируют выставить на торги двухэтажный деревянный дом (объект культурного наследия), расположенный рядом со Спасской церковью. Площадь здания составляет 246 «квадратов».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Объекты культурного наследия#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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