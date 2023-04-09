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В Ишиме из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 20 человек

9 апреля 2023, 05:26
Фото: МЧС

В Тюменской области из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 20 человек

Четырех человек спасли ишимские пожарные во время ЧП в пятиэтажном доме. В десятом часу вечера 8 апреля на Площади Октябрьской в жилом доме произошел пожар на пятом этаже.
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Тюмень

На место происшествия были направлены пять единиц техники и шестнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Из здания были эвакуирован 21 человек, еще четверо — спасено.

Общая площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров. По предварительным данным причиной возникновения огня стало короткое замыкание, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 7 апреля, в СНТ «Росинка» произошел пожар в жилом доме. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#МЧС#Пожар#Тюмень#Ишим#Тюменская область
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