В Ишиме из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 20 человек

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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На место происшествия были направлены пять единиц техники и шестнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Из здания были эвакуирован 21 человек, еще четверо — спасено.
Общая площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров. По предварительным данным причиной возникновения огня стало короткое замыкание, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 7 апреля, в СНТ «Росинка» произошел пожар в жилом доме. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.