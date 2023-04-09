Тюменская прокуратура проведет проверку по факту ДТП с участием автобуса

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшей аварии, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее окончании при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что ДТП произошло в Тобольске накануне вечером. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила очередности проезда. В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок 2008 года рождения.