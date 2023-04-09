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Тюменская прокуратура проведет проверку по факту ДТП с участием автобуса

9 апреля 2023, 05:14
Фото: ГИБДД

В ДТП с автобусом в Тобольске пострадали три человека. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием в общественного транспорта в Тобольске. Проверка находится на личном контроле прокурора региона Владислава Московских.
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Тюмень

В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшей аварии, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее окончании при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Наш Город» писал, что ДТП произошло в Тобольске накануне вечером. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила очередности проезда. В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта, в том числе ребенок 2008 года рождения.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Прокуратура#Тюмень#Тобольск#ДТП#Авария#Тюменская область
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