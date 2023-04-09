Подземный паркинг у Драмтеатра сделают платным

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В настоящее время специалисты «Тюменьгортранс» занимаются разработкой документации для проведения аукциона для организации платного режима работы. Когда именно парковка изменит свой режим работы — пока неизвестно, пишет 72.RU со ссылкой на администрацию Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что речь об организации платного режима работы на подземной паркинге велась еще в январе 2023 года, после появления многочисленных жалоб от тюменцев о брошенных на паркинге машинах.
Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была введена в эксплуатацию в мае 2018 года. Изначально власти планировали только на первое время работы ввести бесплатный тестовый режим. Однако спустя пять лет перехода на платный вариант работы так и не произошло.