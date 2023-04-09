Подземный паркинг у Драмтеатра сделают платным

Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была введена в эксплуатацию в мае 2018 года. Изначально власти планировали только на первое время работы ввести бесплатный тестовый режим. Однако спустя пять лет перехода на платный вариант работы так и не произошло.