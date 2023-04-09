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Подземный паркинг у Драмтеатра сделают платным

9 апреля 2023, 07:14
Фото: 1MI

В центре Тюмени станет платной подземная парковка

В центре Тюмени появится еще одна платная парковка. Платным планируют сделать подземный паркинг, расположенный в районе площади 400-летия города.
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Тюмень

В настоящее время специалисты «Тюменьгортранс» занимаются разработкой документации для проведения аукциона для организации платного режима работы. Когда именно парковка изменит свой режим работы — пока неизвестно, пишет 72.RU со ссылкой на администрацию Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что речь об организации платного режима работы на подземной паркинге велась еще в январе 2023 года, после появления многочисленных жалоб от тюменцев о брошенных на паркинге машинах.

Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была введена в эксплуатацию в мае 2018 года. Изначально власти планировали только на первое время работы ввести бесплатный тестовый режим. Однако спустя пять лет перехода на платный вариант работы так и не произошло.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки#Центральная площадь#Площадь 400-летия Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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