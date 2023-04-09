Итоги недели: уволилили директора ЦЗН, девушка выпала из окна, похолодание до - 15

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В нашем регионе потеряла свою должность руководитель ЦЗН Оксана Афанасьева. Вместо нее главой назначили Людмилу Хохлову, которая раньше была заместителем директора. По данным РУФСБ России по Тюменской области, на Афанасьеву было заведено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий: директор выплачивала руководящему составу ЦЗН незаконные премии.
Как сообщает издание «РБК Тюмень», горожане активно жаловались на грубость со стороны руководства Тюменского ЦЗН, и это стало причиной массовых увольнений его работников.
В Тюмени с балкона 7 этажа высотки по улице Верхнетарманская, 1, в субботу вечером выпала девушка. Тюменка скончалась. Следователи сообщили, что признаков криминальной смерти обнаружено не было, в данный момент проводится проверка.
На следующей недели тюменцев ожидает мокрый снег и сильный ветер. Во понедельник его порывы достигнут 17 м/с. Притом во вторник будет холоднее, чем в первый день рабочей недели: в дневные часы столбики термометров покажут +1… + 6 градусов.
А ночью несколько дней подряд температура останется минусовой.