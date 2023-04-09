Итоги недели: уволилили директора ЦЗН, девушка выпала из окна, похолодание до - 15

На следующей недели тюменцев ожидает мокрый снег и сильный ветер. Во понедельник его порывы достигнут 17 м/с. Притом во вторник будет холоднее, чем в первый день рабочей недели: в дневные часы столбики термометров покажут +1… + 6 градусов.