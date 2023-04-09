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Итоги недели: уволилили директора ЦЗН, девушка выпала из окна, похолодание до - 15

9 апреля 2023, 14:38
Фото: 1MI

В Тюмени уволили директора ЦЗН Оксану Афанасьеву за незаконные премии

Директора тюменского ЦЗН уволили по системе УК РФ. В выходные из окна 16-этажного дома выпала девушка. Это самые печальные итоги минувшей недели: тюменка разбилась насмерть. А первые рабочие дни в Тюмени начнутся с холодной погоды.

В Тюмени  уволили директора центра занятости

В нашем регионе потеряла свою должность руководитель ЦЗН Оксана Афанасьева. Вместо нее главой назначили Людмилу Хохлову, которая раньше была заместителем директора.  По данным РУФСБ России по Тюменской области, на Афанасьеву было заведено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий: директор выплачивала руководящему составу ЦЗН незаконные премии.

Как сообщает издание «РБК Тюмень», горожане активно жаловались на грубость со стороны руководства Тюменского ЦЗН, и это стало причиной массовых увольнений его работников.

Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости
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В Тюмени с 7 этажа многоэтажного жилого дома упала девушка

В Тюмени с балкона 7 этажа высотки по улице Верхнетарманская, 1, в субботу вечером выпала девушка. Тюменка скончалась. Следователи сообщили, что признаков криминальной смерти обнаружено не было, в данный момент проводится проверка.

В Тюмени по улице Верхнетарманской обнаружили труп
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Тюменцев ждёт сильный ветер и похолодание

На следующей недели тюменцев ожидает мокрый снег и сильный ветер.  Во понедельник его порывы достигнут 17 м/с. Притом во вторник будет холоднее, чем в первый день рабочей недели: в дневные часы столбики термометров покажут +1… + 6 градусов.

А ночью несколько дней подряд температура останется минусовой.

В Тюменской области похолодает до -15
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#Елена Чебоксарова#ЦЗН#Увольнение чиновников#Жалобы#Смерть#Самоубийство#Похолодание#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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