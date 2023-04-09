Готовим шапки и перчатки: на Тюмень идут холода

В среду, 12 апреля, пойдет мокрый снег. Температура воздуха в этот день составит 0…-5 ночью и +6.+11 в светлое время суток, ветре будет дуть со скоростью 6,8 м/с. В четверг существенно погода не изменится, но к вечеру похолодает до -7.