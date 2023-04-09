Готовим шапки и перчатки: на Тюмень идут холода

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
В понедельник, 10 апреля, температура воздуха ночью составит +1.+4, днем +3…+8. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 18 м/с.
Во вторник ночью столбики термометров опустятся до -3…-11, днем покажут +1.+6. День пройдет без осадков, но ветреная погода сохранится — скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В среду, 12 апреля, пойдет мокрый снег. Температура воздуха в этот день составит 0…-5 ночью и +6.+11 в светлое время суток, ветре будет дуть со скоростью 6,8 м/с. В четверг существенно погода не изменится, но к вечеру похолодает до -7.
Пятница и субботу, 14 и 15 апреля, станут самыми холодными днями предстоящей недели. Ночью температура воздуха составит -4…-7, днем столбики термометров не поднимутся выше -1…-4. При этом ожидается пасмурная погода.
В воскресенье, 16 апреля, немного потеплеет — до 0.+2. При этом день пройдет при переменной облачности.