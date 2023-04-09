nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Изображение материала

Готовим шапки и перчатки: на Тюмень идут холода

9 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI

Синоптики предупредили тюменцев об ухудшении погоды и резком похолодании

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет прохладной. По прогноза метеорологов в некоторые дни столбики термометров будут показывать минусовую температуру воздуха не только в ночные часы, но и днем.
Сюжет
Тюмень

В понедельник, 10 апреля, температура воздуха ночью составит +1.+4, днем +3…+8. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 18 м/с.

Во вторник ночью столбики термометров опустятся до -3…-11, днем покажут +1.+6. День пройдет без осадков, но ветреная погода сохранится — скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В среду, 12 апреля, пойдет мокрый снег. Температура воздуха в этот день составит 0…-5 ночью и +6.+11 в светлое время суток, ветре будет дуть со скоростью 6,8 м/с. В четверг существенно погода не изменится, но к вечеру похолодает до -7.

Пятница и субботу, 14 и 15 апреля, станут самыми холодными днями предстоящей недели. Ночью температура воздуха составит -4…-7, днем столбики термометров не поднимутся выше -1…-4. При этом ожидается пасмурная погода.

В воскресенье, 16 апреля, немного потеплеет — до 0.+2. При этом день пройдет при переменной облачности.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Вчера, 04:46
В Тюменской области похолодает до -15
Вчера, 11:50
ЖКХ-проблемы дома на Харьковской: тюменцы просят помощи у местных властей
Сегодня, 04:31
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Вчера, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Вчера, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Вчера, 07:18