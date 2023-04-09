А поможет ли? ГИБДД Тюменской области проведет профилактические мероприятия

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Как «Нашему городу» рассказали в пресс-службе ведомства, в деревнях и сёлах инспекторы будут проверять в основном мотоциклы и их водителей, а в городах — велосипедистов и тех, кто передвигается на электросамокатах.
Также в регионе проведут мероприятия «ЯВодитель», «Дети на дороге» и «Велобезопасность».
В ГИБДД отмечают, что с приходом весны вырастает количество аварий с несовершеннолетними. Кроме того, что они становятся участниками ДТП, на дорогах все больше юных водителей, которые садятся за руль без водительского удостоверения.
Инспекторы ДПС и сотрудники по делам несовершеннолетних проведут рейды, чтобы выявить несовершеннолетних водителей без прав.
В госавтоинспекции отмечают, что с начала 2023 года в области уже произошло 556 ДТП, в них погиб 41 человек, 743 получили травмы. Автоинспекторы проведут разъяснительную работу с тюменцами и призовут их к вежливости и внимательности.
Ранее «Наш Город» сообщал, что водителям Тюменской области сначала года выписали 145 тысяч штрафов.