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А поможет ли? ГИБДД Тюменской области проведет профилактические мероприятия

9 апреля 2023, 03:36

ГИБДД Тюменской области проведет профилактические мероприятия из-за роста числа ДТП

Тюменское ГИБДД обеспокоено ростом числа ДТП. Из-за этого по всему региону пройдут профилактические мероприятия.
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Тюмень

Как «Нашему городу» рассказали в пресс-службе ведомства, в деревнях и сёлах инспекторы будут проверять в основном мотоциклы и их водителей, а в городах — велосипедистов и тех, кто передвигается на электросамокатах.

Также в регионе проведут мероприятия «ЯВодитель», «Дети на дороге» и «Велобезопасность».

В ГИБДД отмечают, что с приходом весны вырастает количество аварий с несовершеннолетними. Кроме того, что они становятся участниками ДТП, на дорогах все больше юных водителей, которые садятся за руль без водительского удостоверения.

Инспекторы ДПС и сотрудники по делам несовершеннолетних проведут рейды, чтобы выявить несовершеннолетних водителей без прав.

В госавтоинспекции отмечают, что с начала 2023 года в области уже произошло 556 ДТП, в них погиб 41 человек, 743 получили травмы. Автоинспекторы проведут разъяснительную работу с тюменцами и призовут их к вежливости и внимательности.

Ранее «Наш Город» сообщал, что водителям Тюменской области сначала года выписали 145 тысяч штрафов.

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