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Жива и невредима: пропавшую в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли

8 апреля 2023, 02:34

Пропавшую 7 апреля в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли

13-летняя девочка ушла в школу 7 апреля в 8.30 утра и домой не вернулась. На звонки она не отвечала. Вечером девочку нашли у подруги.
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Тюмень

Пропавшую 13-летнюю жительницу Ново-Патрушево нашли вечером 7 апреля у подруги.

Девочка ушла в школу утром в 8.30, а после занятий не вернулась домой и не отвечала на звонки родителей. Сообщение о пропаже опубликовали в группе VK «НовоПатрушево — соседи». Девочку искали родственники, волонтеры и сотрудники УМВД.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, подростка нашли живой, она была у подруги. Противоправных действий в ее отношении не совершалось. По одной из версий, девочка поссорилась с родителями.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Она ушла в школу и домой не вернулась. Нашли ее только ночью.

Прошедшей ночью в Тюмени нашли 8-летнюю девочку
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#Олеся Киреева#Тюмень#Общество#Тюменцы#Происшествия#Тюменская область
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