Жива и невредима: пропавшую в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли

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Published Сегодня, 02:34
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Пропавшую 13-летнюю жительницу Ново-Патрушево нашли вечером 7 апреля у подруги.
Девочка ушла в школу утром в 8.30, а после занятий не вернулась домой и не отвечала на звонки родителей. Сообщение о пропаже опубликовали в группе VK «НовоПатрушево — соседи». Девочку искали родственники, волонтеры и сотрудники УМВД.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, подростка нашли живой, она была у подруги. Противоправных действий в ее отношении не совершалось. По одной из версий, девочка поссорилась с родителями.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Она ушла в школу и домой не вернулась. Нашли ее только ночью.