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Юный тюмнец сломал челюсть другу во время застолья

8 апреля 2023, 14:53
Фото: 1MI

В Тюменском районе участковый задержал 18-летнего юношу за избиение

В Тюменском районе задержали 18-летнего молодого человека за избиение своего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Сюжет
Суд

Накануне потерпевший обратился в медучреждение с переломом пазухи правой верхней челюсти. Выяснилось, что такую травму ему причинил молодой приятель, с которым он поссорился во время застолья. Под воздействием алкогольного опьянения друг нанес удары по лицу потерпевшего.

Подозреваемому грозит лишение свободы на три года.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец украл у друга-пенсионера 700 тысяч рублей, которые тот отложил на свадьбу сына.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Ссора#Перелом#Наказание#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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