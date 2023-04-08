Юный тюмнец сломал челюсть другу во время застолья

Накануне потерпевший обратился в медучреждение с переломом пазухи правой верхней челюсти. Выяснилось, что такую травму ему причинил молодой приятель, с которым он поссорился во время застолья. Под воздействием алкогольного опьянения друг нанес удары по лицу потерпевшего.