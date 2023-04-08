Юный тюмнец сломал челюсть другу во время застолья

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Накануне потерпевший обратился в медучреждение с переломом пазухи правой верхней челюсти. Выяснилось, что такую травму ему причинил молодой приятель, с которым он поссорился во время застолья. Под воздействием алкогольного опьянения друг нанес удары по лицу потерпевшего.
Подозреваемому грозит лишение свободы на три года.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец украл у друга-пенсионера 700 тысяч рублей, которые тот отложил на свадьбу сына.