Выходные в Тюмени будут теплыми

По данным сайта Gismeteo, в выходные в Тюменской области будет тепло. Сегодня, 8 апреля синоптики прогнозируют от +5 до +7 градусов. Ветер слабый, западный, до 3 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков. Предстоящей ночью температура понизится до 0 градусов.