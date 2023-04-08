Выходные в Тюмени будут теплыми

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Published Сегодня, 01:18
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По данным сайта Gismeteo, в выходные в Тюменской области будет тепло. Сегодня, 8 апреля синоптики прогнозируют от +5 до +7 градусов. Ветер слабый, западный, до 3 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков. Предстоящей ночью температура понизится до 0 градусов.
В воскресенье, 9 апреля, потеплеет ещё немного: днём воздух прогреется до +9. Переменная облачность,без осадков, ветер западный, до 3 м/с.
На следующей неделе особой жары в регионе ждать не стоит. В первые рабочие дни температура воздуха составит +1...+3. Будет облачно, но без дождей и снега.
Новое похолодание придет в Тюменскую область в пятницу, 14 апреля. По предварительным данным, ожидается -4...-8. Но будет ясно и также без осадков.
Ранее "Наш Город" писал, что тюменцы увидели стаи белых лебедей.