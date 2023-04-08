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Выходные в Тюмени будут теплыми

8 апреля 2023, 01:18

Температура воздуха в Тюмени в выходные составит +7...+9 градусов

Сегодня в Тюмени температура воздуха прогреется до +7 градусов. ветер будет дуть западный, со скоростью 3 м/с. Будет переменная облачность, осадков не ожидается.
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Тюмень

По данным сайта Gismeteo, в выходные в Тюменской области будет тепло. Сегодня, 8 апреля синоптики прогнозируют от +5  до +7 градусов. Ветер слабый, западный, до 3 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков. Предстоящей ночью температура понизится до 0 градусов. 

В воскресенье, 9 апреля, потеплеет ещё немного: днём воздух прогреется до +9.   Переменная облачность,без осадков, ветер западный, до 3 м/с.

На следующей неделе особой жары в регионе ждать не стоит. В первые рабочие дни температура воздуха составит +1...+3. Будет облачно, но без дождей и снега.

Новое похолодание придет в Тюменскую область в пятницу, 14 апреля. По предварительным данным, ожидается -4...-8. Но будет ясно и также без осадков.

Ранее "Наш Город" писал, что тюменцы увидели стаи белых лебедей.

 

 

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