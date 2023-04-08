В Тюменской области самые недорогие авиабилеты стоят 67 рублей

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По его словам, всего в этом году в Заболотье запланировано 179 рейсов. Полеты будут выполнять на вертолетах МИ-8.
Между тем, на этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор установил размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 53 направлениям. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. 67 рублей стоит авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район), 813 рублей — перелет по направлению Тобольск — Нижняя Тавда.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области планируют потратить на туристические путевки в этом году не более 70 тысяч рублей. При этом большая часть тюменцев планируют отправиться отдыхать в июне и сентября.