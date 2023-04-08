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В Тюменской области самые недорогие авиабилеты стоят 67 рублей

8 апреля 2023, 08:01
Фото: 1MI

В Тюменской области самые дешевый авиабилеты можно купить за 67 рублей

В Тюменской области с сегодняшнего дня запущены авиарейсы из труднодоступного района Заболотье. Первый самолет отправился в Лайтамак из аэропорта деревни Татарский Медянки. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем тг-канале.
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Тюмень

По его словам, всего в этом году в Заболотье запланировано 179 рейсов. Полеты будут выполнять на вертолетах МИ-8.

Между тем, на этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор установил размеры предельных тарифов на авиаперевозки по 53 направлениям. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, стоимость авиабилетов на местных авиалиниях составляет от 67 до 813 рублей с человека. 67 рублей стоит авиаперелет по маршруту Чебурга — Тахтагул (Тобольский район), 813 рублей — перелет по направлению Тобольск — Нижняя Тавда.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области планируют потратить на туристические путевки в этом году не более 70 тысяч рублей. При этом большая часть тюменцев планируют отправиться отдыхать в июне и сентября.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Авиация#Авиакомпании#Авиарейсы#Тарифы#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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