nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Изображение материала

В тюменском правительстве рассказали про стоимость авиарейсов в труднодоступные места

8 апреля 2023, 18:03
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области утвердили предельные тарифы на 63 авиарейса

В Тюменской области утвердили предельные тарифы на 63 авиарейса в труднодоступные территории между Тобольском и Заболотьем: авиасообщение открыто с 8 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе тюменского правительства.

В ведомстве сообщили, что стоимость авиабилетов варьируется в диапазоне 67 — 813 рублей. Пассажирские авиперевозки осуществляются на вертолётах МИ-8.

В течение сезона запланировано 179 рейсов в отдалённые территории трех районов Тюменской области: Нижнетавдинский, Тобольский и Вагайский.

Ранее «Наш город» писал, что прямые рейсы из Тюмени в Турцию откроются в начале июня. Цена на билеты в настоящее время составляет от 20 200 рублей.

Читайте также:
Прямые авиарейсы по маршруту Тюмень - Бодрум (Турция) начнутся со 2 июня
#Елена Чебоксарова#Авиарейсы#Тарифы#Постановление#Пассажиры#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Сегодня, 04:46
В Тюменской области похолодает до -15
Сегодня, 11:50
В Тюмени цены на дачи взлетели на 14%
Сегодня, 05:50
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Сегодня, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Сегодня, 07:18