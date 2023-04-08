В тюменском правительстве рассказали про стоимость авиарейсов в труднодоступные места

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В ведомстве сообщили, что стоимость авиабилетов варьируется в диапазоне 67 — 813 рублей. Пассажирские авиперевозки осуществляются на вертолётах МИ-8.
В течение сезона запланировано 179 рейсов в отдалённые территории трех районов Тюменской области: Нижнетавдинский, Тобольский и Вагайский.
Ранее «Наш город» писал, что прямые рейсы из Тюмени в Турцию откроются в начале июня. Цена на билеты в настоящее время составляет от 20 200 рублей.