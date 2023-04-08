В тюменском правительстве рассказали про стоимость авиарейсов в труднодоступные места

В Тюменской области утвердили предельные тарифы на 63 авиарейса

В Тюменской области утвердили предельные тарифы на 63 авиарейса в труднодоступные территории между Тобольском и Заболотьем: авиасообщение открыто с 8 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе тюменского правительства.