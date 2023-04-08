В Тюмени заметили двух мошенников на белой иномарке

По словам анонимного автора поста, предлагаемую технику мошенники хранят прямо в багажнике. В действительности, как выяснил тюменец, генератор можно приобрести в пределах 10 тысяч рублей, и выдаёт он от силы 2 кВТ, но никак не 5 кВТ, как это написано на дорогом товаре.