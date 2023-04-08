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В Тюмени заметили двух мошенников на белой иномарке

8 апреля 2023, 17:18
Фото: 1MI

В Тюмени два афериста предлагают дешёвый генератор за большие деньги

В Тюменском микрорайоне местные жители обнаружили двух аферистов, пытающихся продать дешёвый китайский генератор за 138 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось в социальной сети Вконтакте, в паблике «ЧС Тюмень».

По словам анонимного автора поста, предлагаемую технику мошенники хранят прямо в багажнике. В действительности, как выяснил тюменец, генератор можно приобрести в пределах 10 тысяч рублей, и выдаёт он от силы 2 кВТ, но никак не 5 кВТ, как это написано на дорогом товаре.

Также иестный житель рассказал, что мошенники готовы торговаться: так, продукт, который ранее стоил более 100 тысяч рублей,  мошенники  быстро согласились продать ему всего за 20 тысяч, поясняя, что они в городе проездом.

В комментариях тюменцы поделились, что тоже сталкивались с такими аферистами.

«Развод старый, это может любой товар быть, типа срочно нужны деньги, стоит очень дорого, суперкачественный, но сейчас отдают за копейки. Бабушку во дворе так развели, 4 комплекта постельного белья купила за 30 тысяч, цена которому 1500 рублей. Цыган был с ребенком», — написал горожанин.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени обнаружили новую схему онлайн-мошенничества, позволяющую получить доступ в личный кабинет клиентов банка.

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#Елена Чебоксарова#Мошенники#Аферисты#Мошенничество#Предупреждение#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Генератор
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