В Тюмени заметили двух мошенников на белой иномарке

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
По словам анонимного автора поста, предлагаемую технику мошенники хранят прямо в багажнике. В действительности, как выяснил тюменец, генератор можно приобрести в пределах 10 тысяч рублей, и выдаёт он от силы 2 кВТ, но никак не 5 кВТ, как это написано на дорогом товаре.
Также иестный житель рассказал, что мошенники готовы торговаться: так, продукт, который ранее стоил более 100 тысяч рублей, мошенники быстро согласились продать ему всего за 20 тысяч, поясняя, что они в городе проездом.
В комментариях тюменцы поделились, что тоже сталкивались с такими аферистами.
«Развод старый, это может любой товар быть, типа срочно нужны деньги, стоит очень дорого, суперкачественный, но сейчас отдают за копейки. Бабушку во дворе так развели, 4 комплекта постельного белья купила за 30 тысяч, цена которому 1500 рублей. Цыган был с ребенком», — написал горожанин.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени обнаружили новую схему онлайн-мошенничества, позволяющую получить доступ в личный кабинет клиентов банка.