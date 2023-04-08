В Тюмени снесут опасный дом, признанный зоной ЧС

Ранее «Наш Город» писал, что в марте этого года жилой дом на улице Ямская, 24б, был признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации, местные жители расселены в новые квартиры. На то, чтобы добиться расселения аварийного дома у жильцов ушло два года.