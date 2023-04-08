В Тюмени снесут опасный дом, признанный зоной ЧС

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В документе указано, что участок и здание будут изъяты для муниципальных нужд.
Дом на улице Ямской, 24б, построенный 73 года назад, признан аварийным. В деревянном здании находятся две квартиры общей площадью 75,3 квадратных метра. В доме отсутствует горячее и холодное водоснабжение, действует печная система отопления.
Ранее «Наш Город» писал, что в марте этого года жилой дом на улице Ямская, 24б, был признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации, местные жители расселены в новые квартиры. На то, чтобы добиться расселения аварийного дома у жильцов ушло два года.