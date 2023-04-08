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В Тюмени снесут опасный дом, признанный зоной ЧС

8 апреля 2023, 05:06
Фото: 1MI

В Тюмени снесут ветхий дом, признанный зоной ЧС

В Тюмени снесут аварийный жилой дом на улице Ямской, 24б. Соответствующее постановление об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме опубликовано на портале администрации города.
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Тюмень

В документе указано, что участок и здание будут изъяты для муниципальных нужд.

Дом на улице Ямской, 24б, построенный 73 года назад, признан аварийным. В деревянном здании находятся две квартиры общей площадью 75,3 квадратных метра. В доме отсутствует горячее и холодное водоснабжение, действует печная система отопления.

Ранее «Наш Город» писал, что в марте этого года жилой дом на улице Ямская, 24б, был признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации, местные жители расселены в новые квартиры. На то, чтобы добиться расселения аварийного дома у жильцов ушло два года.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварийное жилье#Аварийные дома#ЧС#Постановление#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук
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