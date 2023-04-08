nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Изображение материала

В Тюмени произошло жесткое ДТП. Есть пострадавшие

8 апреля 2023, 11:11
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени в жестком ДТП пострадал 20-летний водитель без прав

Жесткое дорожно-транспортное происшествия произошло сегодня под утро в Тюмени. На улице Октябрьской столкнулись два автомобиля Lada.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, один из водителей, житель Свердловской области нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль под управлением 20-летнего тюменца, не имеющего водительских прав.

В результате аварии житель Тюмени и его пассажир с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу. Второй водитель не пострадал.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 5 апреля в ДТП травмы получил 2-летних ребенок. Причиной аварии также стало нарушение правил очередности проезда.

 

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Сегодня, 04:46
Выходные в Тюмени будут теплыми
Сегодня, 01:18
Жива и невредима: пропавшую в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли
Сегодня, 02:34
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Сегодня, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Сегодня, 07:18