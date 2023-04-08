В Тюмени произошло жесткое ДТП. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По словам очевидцев, один из водителей, житель Свердловской области нарушил правила очередности проезда и врезался в автомобиль под управлением 20-летнего тюменца, не имеющего водительских прав.
В результате аварии житель Тюмени и его пассажир с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу. Второй водитель не пострадал.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 5 апреля в ДТП травмы получил 2-летних ребенок. Причиной аварии также стало нарушение правил очередности проезда.