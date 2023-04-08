В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:33
По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, конкурс по выбору самой лучшей концепции благоустройства улицы Ленина состоялся несколько лет назад.
«Мы проводили конкурс на определение самой лучшей концепции благоустройства улицы Ленина. И это не просто замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна. Это созжание нового пространства, которое будет комфортно и для водителей, и для велосипедистов, и для пешеходов. Мы увидим вновь создаваемый центр нашего города, который ориентирован на сохранение всего исторического наследия. Данный проект направлен на то, чтобы сделать комфортным пребывание жителей и гостей горда в исторической часть Тюмени», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что работы по выполнению первого этапа реконструкции улицы Ленина начались 5 апреля и продлятся до ноября 2023 года. Подрядчикам предстоит обновить 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.