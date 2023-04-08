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В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина

8 апреля 2023, 07:18
Фото: Тюмень - наш дом

Глава администрации Тюмени рассказал о реконструкции исторической части города

В Тюмени стартовал первый этап реконструкции улицы Ленина. В этом году здесь заменят инженерные коммуникации, положат новое дорожное полотно, обустроят велодорожки.
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Тюмень

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, конкурс по выбору самой лучшей концепции благоустройства улицы Ленина состоялся несколько лет назад.

«Мы проводили конкурс на определение самой лучшей концепции благоустройства улицы Ленина. И это не просто замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна. Это созжание нового пространства, которое будет комфортно и для водителей, и для велосипедистов, и для пешеходов. Мы увидим вновь создаваемый центр нашего города, который ориентирован на сохранение всего исторического наследия. Данный проект направлен на то, чтобы сделать комфортным пребывание жителей и гостей горда в исторической часть Тюмени», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что работы по выполнению первого этапа реконструкции улицы Ленина начались 5 апреля и продлятся до ноября 2023 года. Подрядчикам предстоит обновить 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Ремонт дорог#Реконструкция#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область
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