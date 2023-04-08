В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина

Глава администрации Тюмени рассказал о реконструкции исторической части города

В Тюмени стартовал первый этап реконструкции улицы Ленина. В этом году здесь заменят инженерные коммуникации, положат новое дорожное полотно, обустроят велодорожки.

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