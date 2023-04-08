В Тюмени ищут желающих работать "гладильщиками" кошек

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
«Ищем волонтёров… чтобы чесать кошек. Добровольцев ждут пушистые мурлыки нашего зооцентра. Главное условие — любовь к котейкам. В знак благодарности добровольцы смогут погулять по питомнику и выпить чай или кофе», — сообщили в питомнике «Нашему Городу».
В настоящее время в питомнике проживают около полусотни котов и кошек. Сотрудники питомника отмечают, что кошек очень важно ежедневно вычесывать — в противном случае образуются колтуны, которые приходится состригать.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоопитомнике экзотических животных в семье кенгуру родиося кенгуренок-альбинос. Цвет его шерсти — белый.