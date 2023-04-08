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В Тюмени ищут желающих работать "гладильщиками" кошек

8 апреля 2023, 10:38
Фото: 1MI

В Тюмени ищут волонтеров, которые будут гладить кошек

В Тюмени ищут волонтеров, которые будут вычесывать и гладить кошек в зоопитомнике экзотических животных «У Лукоморья», расположенном в деревне Патрушева.
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Тюмень
«Ищем волонтёров… чтобы чесать кошек. Добровольцев ждут пушистые мурлыки нашего зооцентра. Главное условие — любовь к котейкам. В знак благодарности добровольцы смогут погулять по питомнику и выпить чай или кофе», — сообщили в питомнике «Нашему Городу».

В настоящее время в питомнике проживают около полусотни котов и кошек. Сотрудники питомника отмечают, что кошек очень важно ежедневно вычесывать — в противном случае образуются колтуны, которые приходится состригать.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоопитомнике экзотических животных в семье кенгуру родиося кенгуренок-альбинос. Цвет его шерсти — белый.

 

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Животные#Питомник#Тюмень#Тюменская область#Видео
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