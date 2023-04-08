В городах и селах Тюменской области пройдут сплошные проверки на правила ПДД

Posted 8 апреля 13:28
Published 8 апреля 13:28
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Областные мероприятия #ЯВодитель, «Дети на дороге» и #Велобезопасность проведут сотрудники ГИБДД. В сельской местности автоинспекторы под особый контроль возьмут передвижение на мототехнике, а в городах внимание будет уделено безопасному передвижению на самокатах и велосипедах.
«Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у автоинспекторов вызывают особую озабоченность. С наступлением теплой погоды ДТП с их участием становится больше. Наряды ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и „точечные“ проверки, выявляя несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления транспортом», — пояснили в Госавтоинспекции.
В Тюменской области регулярно проходят профмероприятия, направленные на снижение смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, ответственных за содержание дорожной сети.