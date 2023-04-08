В городах и селах Тюменской области пройдут сплошные проверки на правила ПДД

Областные мероприятия #ЯВодитель, «Дети на дороге» и #Велобезопасность проведут сотрудники ГИБДД. В сельской местности автоинспекторы под особый контроль возьмут передвижение на мототехнике, а в городах внимание будет уделено безопасному передвижению на самокатах и велосипедах.