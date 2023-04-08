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Posted 8 апреля 13:28

Published 8 апреля 13:28

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

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В городах и селах Тюменской области пройдут сплошные проверки на правила ПДД

8 апреля 2023, 13:28
Фото: 1MI
На всей территории Тюменской области пройдут профилактические акции на соблюдение правил дорожного движения. Сплошные проверки коснутся как водителей автомобилей, так и тех, кто управляет мотороллерами и самокатами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Областные мероприятия #ЯВодитель, «Дети на дороге» и #Велобезопасность проведут сотрудники ГИБДД. В сельской местности автоинспекторы под особый контроль возьмут передвижение на мототехнике, а в городах внимание будет уделено безопасному передвижению на самокатах и велосипедах.

«Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у автоинспекторов вызывают особую озабоченность. С наступлением теплой погоды ДТП с их участием становится больше. Наряды ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и „точечные“ проверки, выявляя несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления транспортом», — пояснили в Госавтоинспекции.

В Тюменской области регулярно проходят профмероприятия, направленные на снижение смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, ответственных за содержание дорожной сети.

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