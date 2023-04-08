nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Изображение материала

Жители Тюмени выступили за запрет заводить собаку без обучения

8 апреля 2023, 11:30
Фото: 1MI

Тюменцы выступают за обязательное обучение для владельцев собак

Жители Тюмени уверены в том, что в России нужно ввести закон, обязывающий будущих владельцев собак пройти обучение по обращению с животными.
Сюжет
Тюмень

Такого мнения придерживаются 60% жителей областной столицы, сообщили аналитики SuperJob.

Согласен полностью, и надо ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных», — высказали мнение горожане.

По данным исследования, только 10% высказались против такого нововведения. Еще 21% затруднились с ответом и отметили, что такой закон актуален лишь для владельцев собак бойцовских пород.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменский зоопитомник экзотических животных в деревне Патрушева требуются волонтеры, которые будут вычесывать и гладить кошек. На данный момент там проживает около 50 «хвостатых».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Собаки#Законы#Животные#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области размер среднего заработка упал на 5 тысяч рублей
Сегодня, 04:46
Выходные в Тюмени будут теплыми
Сегодня, 01:18
Жива и невредима: пропавшую в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли
Сегодня, 02:34
В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:09
В Тюмени построят новые дороги в микрорайонах. Деньги выделил губернатор Моор
Сегодня, 06:59
В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
Сегодня, 07:18