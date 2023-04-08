Жители Тюмени выступили за запрет заводить собаку без обучения

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Такого мнения придерживаются 60% жителей областной столицы, сообщили аналитики SuperJob.
Согласен полностью, и надо ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных», — высказали мнение горожане.
По данным исследования, только 10% высказались против такого нововведения. Еще 21% затруднились с ответом и отметили, что такой закон актуален лишь для владельцев собак бойцовских пород.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменский зоопитомник экзотических животных в деревне Патрушева требуются волонтеры, которые будут вычесывать и гладить кошек. На данный момент там проживает около 50 «хвостатых».