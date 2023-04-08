Кроссовер «Москвич 3» добрался до Тюмени: что думают тюменцы о новом авто

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уже начались продажи автомобиля «Москвич 3». Первые партии машин поступили в областную столицу в марте 2023 года. У официального дилера, салона «Автоград», автомобиль представлен в двух комплектациях — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей.