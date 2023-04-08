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Кроссовер «Москвич 3» добрался до Тюмени: что думают тюменцы о новом авто

8 апреля 2023, 03:51
Фото: ЧС Тюмень

Кроссовер «Москвич 3» добрался до Тюмени

На тюменских автодорогах начали появляться первые автомобили «Москвич-3». На днях такой автомобиль, припаркованный в одном из дворов областной столицы, заметили горожане.
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Тюмень
«Тот самый новый „Москвич 3“ с тюменскими номерами. Первая ласточка», — сообщил в социальных сетях местный житель.

Между тем, без критики не обошлось — тюменцы отметили, что на отечественный автомобиль установлена слишком высокая цена.

«С зарплатой 40-50 тысяч её не купить, а в кредит она не нужна. Не хочется переплачивать миллиона два за машину. Пока кредит выплатили — она сгниет. Сейчас лучше подержанную покупать и ездить на ней», — отметил Андрей С.
«Если бы он стоил как в Китае, то народ бы брал. А за такую цену желающих немного найдется», — подчеркнул Руслан Ч.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уже начались продажи автомобиля «Москвич 3». Первые партии машин поступили в областную столицу в марте 2023 года. У официального дилера, салона «Автоград», автомобиль представлен в двух комплектациях — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автомобили#Автосалоны#Автомобилисты#Тюмень#Тюменская область
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