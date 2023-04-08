Кроссовер «Москвич 3» добрался до Тюмени: что думают тюменцы о новом авто

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
«Тот самый новый „Москвич 3“ с тюменскими номерами. Первая ласточка», — сообщил в социальных сетях местный житель.
Между тем, без критики не обошлось — тюменцы отметили, что на отечественный автомобиль установлена слишком высокая цена.
«С зарплатой 40-50 тысяч её не купить, а в кредит она не нужна. Не хочется переплачивать миллиона два за машину. Пока кредит выплатили — она сгниет. Сейчас лучше подержанную покупать и ездить на ней», — отметил Андрей С.
«Если бы он стоил как в Китае, то народ бы брал. А за такую цену желающих немного найдется», — подчеркнул Руслан Ч.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уже начались продажи автомобиля «Москвич 3». Первые партии машин поступили в областную столицу в марте 2023 года. У официального дилера, салона «Автоград», автомобиль представлен в двух комплектациях — с механической коробкой передач и с вариатором. Стоимость начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей.