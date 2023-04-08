Тюменцы через несколько лет могут остаться без авиаперевозок

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Больше всего вопросов вызывает эксплуатация самолётов «Diamond Da-40». Это лёгкий одномоторный четырёхместный самолёт, разработанный в Австрии. За последние годы он стал главной «учебной партой» для будущих пилотов России.
В 2013 году было заключено соглашение о лицензионном производстве этих самолётов на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Изначально в России внесли некоторые изменения по части авионики, но в целом конструкция самолёта и применяемые компоненты остались такими же, как и у австрийского оригинала. В частности двигатель — «Austro Engine AE300». И проблема как раз в том, что для ремонта машины нет запасных частей, пишут «Новые Известия».
Специалисты говорят, что уже этим летом «Diamond Da-40» могут встать на прикол. Когда курсанты смогут закончить обучение — неизвестно.
В настоящее время студенты переучиваются на американских «Cessna». Это, конечно, самые популярные самолёты в мире. Но и они не вечные. «Cessna» тоже требуют обслуживания и оригинальных запчастей. К тому же зачастую самолёты «Cessna» используются как начальная ступень обучения, а самолёты «Diamond» — более продвинутая.
К сожалению, преимущественно будущие лётчики проходят обучение на земле из-за дефицита техники и средств на её обслуживание. Ещё в 2018 году курсанты жаловались на хронический недолёт: вопреки учебной программе, полёты начинались не раньше 2 курса обучения. Плюс ещё тренажеры зачастую находятся в нерабочем состоянии.
Самая тяжёлая ситуация складывалась с подготовкой пилотов вертолётов для коммерческой авиации. В России есть только одно единственное учебное заведение, где готовят вертолётчиков: Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского.
В 2018–2019 годах училище не выпустило ни одного курсанта, поскольку в наличии остался только один учебный вертолёт в рабочем состоянии — «Ми-171А2». Семь «Ми-8Т», три «Bell 407» и два «Eurocopter» простаивали в ремонте. Задолженность по полётам удалось погасить только к 2022 году.
Ранее профессия пилота считалась достаточно успешной. Однако теперь ситуация иная. Сегодня ситуация иная — за 2022 год пассажиропоток сократился на 14%. Кроме того, существенно снизился шанс найти работу в заграничной компании.
Будущее российской авиации — это самолёты «МС-21», «Ту-214» и «SSJ NEW» с очень сомнительным экспортным потенциалом.
В правительстве России понимают, что дефицит пилотов неизбежен, однако предпринимать каких-либо действий для решения проблемы чиновники не спешат.