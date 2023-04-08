Тюменцы через несколько лет могут остаться без авиаперевозок

В 2013 году было заключено соглашение о лицензионном производстве этих самолётов на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Изначально в России внесли некоторые изменения по части авионики, но в целом конструкция самолёта и применяемые компоненты остались такими же, как и у австрийского оригинала. В частности двигатель — «Austro Engine AE300». И проблема как раз в том, что для ремонта машины нет запасных частей, пишут «Новые Известия».