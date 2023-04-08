День молодёжи в России в этом году перенесут

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В этот раз мероприятия в честь праздника пройдут в стране раньше на 3 дня: с 27 июня его переносят на 24-е.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти хотят позаботиться о молодёжи и назначить студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Информационная безопасность», дополнительные выплаты. Их размер составит от полутора до трех тысяч рублей. Правда, стипендии начнут выплачивать только с сентября.