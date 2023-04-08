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Updated Сегодня, 14:44

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День молодёжи в России в этом году перенесут

8 апреля 2023, 14:27
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени День молодёжи будут отмечать 24 июня

По поручению Владимира Путина, День молодёжи в 2023 году будут отмечать в последнюю июньскую субботу. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе тюменского правительства.

В этот раз мероприятия в честь праздника пройдут в стране раньше на 3 дня: с 27 июня его переносят на 24-е.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти хотят позаботиться о молодёжи и назначить студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Информационная безопасность», дополнительные выплаты. Их размер составит от полутора до трех тысяч рублей. Правда, стипендии начнут выплачивать только с сентября.

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#Елена Чебоксарова#Молодежь#Студенты#Праздник#Президент РФ#Указы президента#Тюмень#Тюменская область#Общество#Тюменцы
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