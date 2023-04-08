День молодёжи в России в этом году перенесут

В Тюмени День молодёжи будут отмечать 24 июня

По поручению Владимира Путина, День молодёжи в 2023 году будут отмечать в последнюю июньскую субботу. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе тюменского правительства.

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