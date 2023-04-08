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18 тюменцев привлечены к ответственности за нарушение ПДД вечером 6 апреля

8 апреля 2023, 02:03

В Тюмени подвели итоги проверки водителей на трезвость. Попался только один

В Тюмени подвели итоги «сплошной проверки» водителей на трезвость. Рейд прошел вечером в пятницу. 18 человек привлечены к ответственности.
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Тюмень

Как рассказали изданию «Наш Город» в ГИБДД Тюменской области, всего за два часа в Исетском районе и Голышманово остановили 300 водителей.

18 из них нарушили правила дорожного движения. Самое большое количество претензий инспекторов ДПС связано с незаконной тонировкой стекол. 14 водителям придется оплатить штраф. Трое не соблюдали правила перевозки детей. И только один водитель оказался с признаками опьянения. Проходить освидетельствование на трезвость он отказался.

Ранее «Наш Город» сообщал, что девушка и 15-летний подросток пытались сбежать от ДПС.

Погоня в Тюмени: девушка и 15-летний подросток пытались сбежать от ДПС. Фото
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#Олеся Киреева#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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