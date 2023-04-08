18 тюменцев привлечены к ответственности за нарушение ПДД вечером 6 апреля

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Как рассказали изданию «Наш Город» в ГИБДД Тюменской области, всего за два часа в Исетском районе и Голышманово остановили 300 водителей.
18 из них нарушили правила дорожного движения. Самое большое количество претензий инспекторов ДПС связано с незаконной тонировкой стекол. 14 водителям придется оплатить штраф. Трое не соблюдали правила перевозки детей. И только один водитель оказался с признаками опьянения. Проходить освидетельствование на трезвость он отказался.
Ранее «Наш Город» сообщал, что девушка и 15-летний подросток пытались сбежать от ДПС.