18 тюменцев привлечены к ответственности за нарушение ПДД вечером 6 апреля

18 из них нарушили правила дорожного движения. Самое большое количество претензий инспекторов ДПС связано с незаконной тонировкой стекол. 14 водителям придется оплатить штраф. Трое не соблюдали правила перевозки детей. И только один водитель оказался с признаками опьянения. Проходить освидетельствование на трезвость он отказался.