Жителей Тюменской области призывают подавать в суд на Wildberries из-за возвратов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Речь идёт о взимании с клиентов платы за возврат некачественных товаров.
«В управление поступают обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО «Вайлдберриз» с письменной претензией», - сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тюменской области.
Покупателям за возврат некачественных товаров платить не нужно.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщают об остановке начисления штрафов. Из-за этого некоторые пункты прекращали свою работу.