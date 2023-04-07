Жителей Тюменской области призывают подавать в суд на Wildberries из-за возвратов

Тюменцев призывают судиться с Wildberries. Плата за возврат товаров незаконна

Тюменский Роспотребнадзор рекомендовал гражданам подавать претензии и иски на Wildberries. В ведомстве отмечают, что в последнее время число обращений в ведомство увеличилось.