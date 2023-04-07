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Жителей Тюменской области призывают подавать в суд на Wildberries из-за возвратов

7 апреля 2023, 10:50
Фото: 1MI

Тюменцев призывают судиться с Wildberries. Плата за возврат товаров незаконна

Тюменский Роспотребнадзор рекомендовал гражданам подавать претензии и иски на Wildberries. В ведомстве отмечают, что в последнее время число обращений в ведомство увеличилось.

Речь идёт о взимании с клиентов платы за возврат некачественных товаров.

«В управление поступают обращения по вопросу списания денег маркетплейсом за доставку товара ненадлежащего качества. В таких случаях настоятельно рекомендуем обращаться к ООО «Вайлдберриз» с письменной претензией», - сообщается на сайте Роспотребнадзора по Тюменской области.

Покупателям за возврат некачественных товаров платить не нужно.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщают об остановке начисления штрафов. Из-за этого некоторые пункты прекращали свою работу.

 

Тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщают об остановке начисления штрафов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Жалобы
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