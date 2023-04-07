Заводу «Тюменские моторостроители» исполнилось 60 лет, предприятие расширяется. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что за последнее время «Тюменские моторостроители» выполнили работы по десяткам контрактов с подразделениями компании «Газпром», выручка за 2021 году увеличилась до 4,6 млрд рублей. На начало 2022 года здесь работало 1 800 человек. Стоит отметить, что это не единственный завод в Тюмени, который расширяет свое производство. Ранее глава города подписал документы, согласно которым в планировочном районе Антипинский грядут изменения. Там, до 2035 года планируют построить первую очередь завода «Электрон».