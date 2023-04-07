Заводу «Тюменские моторостроители» исполнилось 60 лет, предприятие расширяется. Фото

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В текущих условиях предприятие демонстрируют высокий уровень поставляемой продукции. Сырье – отечественное, поставщики оборудования – российские.
«Завод специализировался на выпуске авиационных и ракетных двигателей, потом переключился на ремонт газотурбинных установок. Именно тюменские моторы «прокачивают» на газокомпрессорных станциях ямальский газ. Голубое топливо «уходит» потребителям по сети газокомпрессорных станций, охватывающей территорию Югры и Ямала», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Стоит отметить, что «Тюменские моторостроители» активно росли первые 30 лет своей работы. В следующие годы предприятие потратило на сохранение и перестройку производственных мощностей.
В сентябре 2022 года завод «Тюменские моторостроители» закупил новые станки на 362 млн рублей. Например, согласно лоту № 32211659775, приобрели портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей. Помимо этого предприятие получило вакуумную печь (10 млн), закалочный станок (14 млн), сверлильный электроэрозионный станок (14 млн), «токарные станки с ЧПУ (380, 900)» за 125 млн рублей и другое оборудование.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последнее время «Тюменские моторостроители» выполнили работы по десяткам контрактов с подразделениями компании «Газпром», выручка за 2021 году увеличилась до 4,6 млрд рублей. На начало 2022 года здесь работало 1 800 человек. Стоит отметить, что это не единственный завод в Тюмени, который расширяет свое производство. Ранее глава города подписал документы, согласно которым в планировочном районе Антипинский грядут изменения. Там, до 2035 года планируют построить первую очередь завода «Электрон».