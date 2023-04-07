За три года в Тюменской области были уволены 46% сотрудников

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По данным исследования «Зарплата.ру», 89% тюменцев ушли с прежней работы по собственному желанию, 17% попали под сокращение, 9% — в связи с окончанием срока действия трудового договора, 6% — по инициативе работодателя.
При этом со скандалами покинули прежнее место работы 9% тюменцев, еще 7% — подавали в суд на работодателя за нарушение трудового законодательства.
После увольнения испытали 44% респондентов, чувство неопределенности возникло у 33%, 31% почувствовали воодушевление и предвкушение чего-то нового, 18% — тоску, неуверенность, сомнение в своем выборе, 14% — тревогу и разочарование
37% жителей Тюменской области столкнулись с проблемами при поиске новой работы, 5% признались, что увольнение негативно сказалось на их самооценке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открылись сотни вакансий военного комиссариата. Жителей региона приглашают на службу по контракту в ВС РФ.