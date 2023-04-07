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За три года в Тюменской области были уволены 46% сотрудников

7 апреля 2023, 08:10
Фото: 1MI

За три года из тюменских компаний уволились 46% сотрудников

В Тюменской области за последние три года работу потеряли 46% жителей региона. 24% из них — уволились в 2022 году.
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Тюмень

По данным исследования «Зарплата.ру», 89% тюменцев ушли с прежней работы по собственному желанию, 17% попали под сокращение, 9% — в связи с окончанием срока действия трудового договора, 6% — по инициативе работодателя.

При этом со скандалами покинули прежнее место работы 9% тюменцев, еще 7% — подавали в суд на работодателя за нарушение трудового законодательства.

После увольнения испытали 44% респондентов, чувство неопределенности возникло у 33%, 31% почувствовали воодушевление и предвкушение чего-то нового, 18% — тоску, неуверенность, сомнение в своем выборе, 14% — тревогу и разочарование

37% жителей Тюменской области столкнулись с проблемами при поиске новой работы, 5% признались, что увольнение негативно сказалось на их самооценке.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открылись сотни вакансий военного комиссариата. Жителей региона приглашают на службу по контракту в ВС РФ.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Работа#Увольнение#Тюменская область
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