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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Весенняя акция от аптеки Живика в Тюмени – скидки на лекарственные препараты до 35%

7 апреля 2023, 08:18
В Интернет-аптеке Живика действует весенняя акция – компания предлагает пополнить свои аптечки самыми необходимыми препаратами со скидкой до 35%. Благодаря этому можно будет купить лекарства гораздо дешевле. Пока цены максимально низкие – следует проверить набор лекарств, и пополнить его.

Каждый покупатель может стать участником весенней акции! 

Преимущество акции заключается в том, что в апреле можно будет сэкономить до третьей части своего бюджета, который обычно тратится на лекарственные препараты. А чтобы покупатель понял, какой препарат является акционным – он помечается специальным значком. Также на официальном сайте Живика Тюмень есть специальный раздел, где перечислены все акционные товары. Если по акции приобретать дорогостоящие товары, то скидка по ним составит несколько сотен рублей. Плюс ее заключается еще и в том, что скидка является фиксированной, а значит она останется неизменной весь апрель.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ:

    • Граммидин Нео анестетиком, 18 таблеток для рассасывания - СКИДКА 20%
  • Аквадетрим 1000 МЕ, 60 растворимых таблеток - СКИДКА 30%
  • Ангиорус 100мг + 900мг, 30 таблеток - СКИДКА 25%
    • Необутин 200 мг, 30 таблеток - СКИДКА 25%
    • Дексонал 25 мг, 10 таблеток - СКИДКА 20%
  • Лавомакс нео, 125 мг, 6 таблеток - СКИДКА 17%
    • Брустан 10 таблеток - СКИДКА 30%
    • Тенотен 40 таблеток для рассасывания - СКИДКА 25%
    • Компливит Кальций Д3, 500мг+ 200ме, 120 жевательных таблеток со вкусом апельсина - СКИДКА 25%
    • Гастал, 12 таблеток для рассасывания - СКИДКА 30%
    • Спазмалин, 20 таблеток - СКИДКА 35%
    • Магне B6, 60 таблеток - СКИДКА 200 руб.
    • Эссенциале Форте Н 300 мг, 90 капсул - СКИДКА 30%
    • Креон 10000, 20 капсул - СКИДКА 20%
    • Терафлю, 10 саше со вкусом лимона - СКИДКА 20%
    • Артра, 120 таблеток - СКИДКА 25%
    • Кардиомагнил 75 + 15,2 мг, 100 таблеток СКИДКА 25%
  • Септолете Тотал, спрей 0,15мг + 0,5мг/доза, 30 мл, 250 доз – СКИДКА 25%
  • Панатус Форте, сироп 7,5мг/5мл, 200 мл с мерной ложкой - СКИДКА 25%
  • Фитолизин, паста 100 г - СКИДКА 20%

Основная причина, почему акцией нужно воспользоваться именно сейчас – большинство препаратов стоит недорого. И это касается как отечественных, так и импортных производителей. Но есть и другие преимущества:

  • Можно заказать лекарства онлайн с доставкой на дом. Благодаря этому у покупателя освобождается дополнительное время.
  • Заказ обрабатывается в течение одного лишь часа. А это значит, что покупку можно получить в самые короткие сроки.
  • Поиск через основной сайт осуществляется быстро и удобно. Можно просматривать предложения сразу от нескольких аптек Живика, которые есть в Тюмени.
  • Благодаря сайту можно найти ближайшую аптеку, которая располагается неподалеку от вашего дома или работы.

Когда бронирование окончено – товар можно выкупить в течение 36 часов. При этом за покупателем в аптеке сохраняется наличие товара.

*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2023 года. Полный перечень товаров и условия акции с указанием наличия в аптеках на сайте Zhivika.ru. Все товары категории 18+.

 

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