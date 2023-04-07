Весенняя акция от аптеки Живика в Тюмени – скидки на лекарственные препараты до 35%

Преимущество акции заключается в том, что в апреле можно будет сэкономить до третьей части своего бюджета, который обычно тратится на лекарственные препараты. А чтобы покупатель понял, какой препарат является акционным – он помечается специальным значком. Также на официальном сайте Живика Тюмень есть специальный раздел, где перечислены все акционные товары. Если по акции приобретать дорогостоящие товары, то скидка по ним составит несколько сотен рублей. Плюс ее заключается еще и в том, что скидка является фиксированной, а значит она останется неизменной весь апрель.