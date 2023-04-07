Весенняя акция от аптеки Живика в Тюмени – скидки на лекарственные препараты до 35%

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Преимущество акции заключается в том, что в апреле можно будет сэкономить до третьей части своего бюджета, который обычно тратится на лекарственные препараты. А чтобы покупатель понял, какой препарат является акционным – он помечается специальным значком. Также на официальном сайте Живика Тюмень есть специальный раздел, где перечислены все акционные товары. Если по акции приобретать дорогостоящие товары, то скидка по ним составит несколько сотен рублей. Плюс ее заключается еще и в том, что скидка является фиксированной, а значит она останется неизменной весь апрель.
ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ:
Основная причина, почему акцией нужно воспользоваться именно сейчас – большинство препаратов стоит недорого. И это касается как отечественных, так и импортных производителей. Но есть и другие преимущества:
Когда бронирование окончено – товар можно выкупить в течение 36 часов. При этом за покупателем в аптеке сохраняется наличие товара.
*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2023 года. Полный перечень товаров и условия акции с указанием наличия в аптеках на сайте Zhivika.ru. Все товары категории 18+.
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