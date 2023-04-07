В Тюменской области ищут на службу сотни стрелков. Зарплата - до 195 тысяч рублей

Также на службу по контракту приглашают разведчиков. От будущего сотрудника требуется умение действовать скрытно; добывать разведывательные сведения в соответствии с поставленной перед ним задачей; проявлять находчивость, изобретательность, инициативу и широко применять различные приемы военной хитрости и обмана противника; умение быстро наносить обнаруженные цели на карту (схему) и точно определять их координаты, пользоваться приборами наблюдения, разведывательной аппаратурой отделения (экипажа) и средствами связи, кодированной картой и таблицей сигналов, составлять и передавать радиограммы (донесения).