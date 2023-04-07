В Тюменской области ищут на службу сотни стрелков. Зарплата - до 195 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В приглашении на работу указано, что требуются военнослужащие со специализацией «Стрелок». Обязательное требование — годность к военной службе и наличие среднего образования. Размер заработной платы — до 195 тысяч рублей в месяц, предоставляется служебное жилье. Число вакантных мест — 100.
Также на службу по контракту приглашают разведчиков. От будущего сотрудника требуется умение действовать скрытно; добывать разведывательные сведения в соответствии с поставленной перед ним задачей; проявлять находчивость, изобретательность, инициативу и широко применять различные приемы военной хитрости и обмана противника; умение быстро наносить обнаруженные цели на карту (схему) и точно определять их координаты, пользоваться приборами наблюдения, разведывательной аппаратурой отделения (экипажа) и средствами связи, кодированной картой и таблицей сигналов, составлять и передавать радиограммы (донесения).
Число вакантных мест — 10. Размер заработной платы — до 35 тысяч рублей.
На военную службу по контракту на заработную плату от 30 до 40 тысяч рублей приглашают водителей, инструктора по вождению автомобиля, начальника радиостанции, саперов, агитаторов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начали рекламировать службу по контракту для женщин. Представительниц слабого пола приглашают работу фельдшерами, медсестрами и врачами.