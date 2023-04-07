В Тюменском районе похоронили воина в преддверии его дня рождения

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:18
В память о погибшим воине состоялся торжественный митинг, где присутствовали представители военного комиссариата трех районов: Тюменского, Ярковского и Нижне-Тавдинского. Также в последний путь бойца проводили чиновники Тюменского района и местные жители.
Ильшат Адиятович Курманов — участник ЧВК «Вагнер». Погиб под Артемовском в зоне СВО при выполнении воинских задач. Через несколько дней, 14 апреля 2023 года, ему должно было исполниться 30 лет. В комментариях подписчики рассказали, что у погибшего бойца подрастают два сына.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе прошли похороны ещё одного бойца, погибшего в зоне СВО 5 марта 2023 года.