В Тюменском районе похоронили воина в преддверии его дня рождения

Ильшат Адиятович Курманов — участник ЧВК «Вагнер». Погиб под Артемовском в зоне СВО при выполнении воинских задач. Через несколько дней, 14 апреля 2023 года, ему должно было исполниться 30 лет. В комментариях подписчики рассказали, что у погибшего бойца подрастают два сына.