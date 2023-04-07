nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:18

Updated Сегодня, 02:18

Изображение материала

В Тюменском районе похоронили воина в преддверии его дня рождения

7 апреля 2023, 02:18
Фото: Ембаевское муниципальное образование

В Тюменской области 6 апреля похоронили бойца Ильшата Курманова

В селе Ембаево Тюменской области 6 апреля 2023 года прошли похороны молодого бойца Ильшата Курманова. Об этом сообщили на странице Вконтакте «Ембаевского муниципального образования».

В память о погибшим воине состоялся торжественный митинг, где присутствовали представители военного комиссариата трех районов: Тюменского, Ярковского и Нижне-Тавдинского. Также в последний путь бойца проводили чиновники Тюменского района и местные жители.

Ильшат Адиятович Курманов — участник ЧВК «Вагнер». Погиб под Артемовском в зоне СВО при выполнении воинских задач. Через несколько дней, 14 апреля 2023 года, ему должно было исполниться 30 лет. В комментариях подписчики рассказали, что у погибшего бойца подрастают два сына.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе прошли похороны ещё одного бойца, погибшего в зоне СВО 5 марта 2023 года.

Читайте также:
В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области
#Елена Чебоксарова#Общество#Спецоперация#Бойцы#Воин#Новости тюмени#Тюменцы#Похороны#Ембаево
Подпишитесь
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Вчера, 11:05
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Вчера, 04:08
В Тюмень возвращаются холода
Вчера, 01:22
Владимир Путин повысил заработную плату тюменскому госслужащему
Вчера, 07:12
Девятый съезд развязки улиц Мельникайте — Дружбы будет держаться на временных опорах
Вчера, 11:13
Тюменские власти уволили руководителя центра занятости
Вчера, 08:37