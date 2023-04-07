В тюменском экодоме обсудили будущее экопросвещения России

Экспертам была продемонстрирована статистика, согласно которой лишь 85% россиян выбрасывают мусор в специально отведенное место. Только 49% — убирают за собой мусор после выездов на природу. 32% — участвуют в субботниках, лишь 7% заменяют пользование автотранспортом на ходьбу или велосипед. А 6% не делают ничего из вышеперечисленного. Так хватит ли лидеров, чтобы заботиться об экологии?