В тюменском экодоме обсудили будущее экопросвещения России

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Сегодняшний круглый стол — одно из знаковых мероприятий федерального проекта. Место для диалога было выбрано неслучайно. «Экодом» — это уникальный образовательный проект, не имеющий аналогов в России, посвящённый экологии, реализованный ТЭО и СИБУР при поддержке власти и общественности.
«Мы будем говорить именно про людей, про их компетенции, про их образ жизни. Как лейтмотив, хочу заявить — формирование экологической культуры в нашей стране. Это задача поставлена нам президентом и мы понимаем, что наш проект создан для того, чтобы формировать позитивный образ экологично живущего человека», — обозначила Вита Саар, руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Экология человека осматривается через призму жилищно-коммунального хозяйства, такое мнение выразил Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».
Он поднял вопрос необходимости позитивной пропаганды экологии. Ведь, когда бесконечно говорят о том, что везде грязно, о том, что все плохо, мотивация для того, чтобы улучшить и модифицировать мир вокруг только угасает.
«То, что делает „Экософия“, то, что делают экологические организации — рисует человека будущего. Это тот человек, который хочет видеть новое. Я также хочу видеть новое и жизнеутверждающее. Я хочу, чтобы кто-то дал мне веру в то, чтобы создавалось в городе большое и красивое, но это большое и красивое кроется в обычных вещах — донести мусор до бака, прийти в экодом, рассказать об этом друзьями, объяснить людям вокруг то, что мир может стать лучше», — подчеркнул Руслан Губайдуллин.
Примером человека, который может подарить эту веру стала юная школьница, которая собрала мусор в урну, которую ранее опрокинули двое взрослых. Ее поступок попал на видеозапись, которая была представлена коллегии экспертов.
«Я считаю, что каждый из нас должен стать эколидером — мама, отец, ребенок. Делайте больше, делайте каждый день, делайте лучше. Нам нужен бесконечный поток правильной, экологической информации», — уверен Губайдуллин.
Экспертам была продемонстрирована статистика, согласно которой лишь 85% россиян выбрасывают мусор в специально отведенное место. Только 49% — убирают за собой мусор после выездов на природу. 32% — участвуют в субботниках, лишь 7% заменяют пользование автотранспортом на ходьбу или велосипед. А 6% не делают ничего из вышеперечисленного. Так хватит ли лидеров, чтобы заботиться об экологии?
Одним из источников преобразования жизни к лучшему, экологичному и осознанному будущему послужила сама площадка для обсуждения. Проект «Экодом» пользуется особой востребованностью, причем не только у экспертов, но и у самих тюменцев.
За 5 месяцев с момента открытия первого экодома, три просветительские площадки приняли более 9 тысяч человек, в коворкингах проведено 422 мероприятия, в пункты приёма вторсырья сдано почти 6,5 тонн стекла, ПНД и ПВД флаконов и плёнки, бумаги, картона, цветного и чёрного металла, ПНД-крышечек от напитков.
Многократно в ходе беседы звучало утверждение, что приучать человека к заботе о том, что его окружает и о самом себе необходимо с малых лет. Сейчас именно дети являются основным двигателем экологического мышления и осознанного потребления.
«Я рад вас приветствовать в экодоме, это очень символичное место. Эколидер необязательно должен быть специалистом в экологии, эколидер — это просто неравнодушный человек, который не проходит мимо опрокинутой урны, прямо как эта девочка на видео. И за этой девочкой все пойдут. 98% эколидеров — дети. В экодома именно они чаще всего приводят взрослых. А потому начинать переход к новой экологичной жизни нужно именно с юного возраста, с начальных классов и детского сада», — считает Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
Константин Фрумкин также обозначил бизнес сферу и экологическое производство, как одни из начал преобразования жизни в лучшую сторону. Так как именно производители предлагают нам продукцию, которая, в зависимости от политики компании, может быть экологичной. Этот глобальный вопрос и является той возможностью позитивных изменений в мире, которую обозначили эксперты.
«Есть потрясающие 4 закона Барри Коммонера — „все связано со всем“, „все должно куда-то деваться“, „природа знает лучше“ и „ничто не дается даром“. Касательно последнего закона, „Сибур“ серьезно подходит к вопросу развития переработки в России. В прошлом году мы на производстве запустили линию, которая позволяет соединять вторичный контент (переработанные пластиковые хлопья) с первичным гранулятом для воссоздания изделия, например, бутылки. И получается замкнутый цикл», — объяснила Анастасия Прошева, главный эксперт экономики замкнутого цикла «СИБУР».
«СИБУР» руководствуется принципами экономики замкнутого цикла, а потому специалисты активно занимаются развитием различных технологий переработки видов полимеров. Это одна из причин появления совместного проекта ТЭО и СИБУР — отрасль должна развиваться. И развиваться на всех этапах — от сбора отходов, до переработки вторсырья в новый продукт.