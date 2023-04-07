В тюменских лесах поджигателей будут искать с помощью беспилотников

В ведомстве напомнили, что в этом году сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности для граждан составляет от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Если эти действия приведут к пожарам, в условиях особого режима безопасности штрафы увеличиваются кратно — до 60 тысяч, 110 тысяч и 2 миллионов рублей соответственно.