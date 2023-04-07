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В тюменских лесах поджигателей будут искать с помощью беспилотников

7 апреля 2023, 07:21
Фото: МЧС

В Тюменской области поджигателей леса будут искать с помощью беспилотников

В Тюменской области ищут нарушителей противопожарного режима с помощью беспилотников и стационарных камер. С начала пожароопасного сезона в регионе к административной ответственности уже привлечено 49 человек, сообщили в МЧС по Тюменской области.
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Тюмень

В ведомстве напомнили, что в этом году сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности для граждан составляет от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Если эти действия приведут к пожарам, в условиях особого режима безопасности штрафы увеличиваются кратно — до 60 тысяч, 110 тысяч и 2 миллионов рублей соответственно.

На территории Тюменской области с 3 апреля введен особый противопожарный режим. В период его действия запрещено заводить костры, запускать пиротехнические изделия, сжигать мусор и сухостой, посещать лес.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, 7, 8 и 9 апреля на территории Тюменской авиазоны установлен третий класс пожарной опасности. На территории Уватской авиазоны — первый класс пожарной опасности, Тобольской и Ишимской — второй.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Лес#Тюмень#Штраф#Штрафы#Тюменская область
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