В Тюмени за неделю взлетели цены на мясо и рыбу

В тоже время в Тюменской области подешевели сливочное масло и сметана — на 7 и 12 рублей соответственно — до 846 рублей и 269 рублей за килограмм соответственно. Существенно снизились цены на полукопченую колбасу — почти на 20 рублей, до 569 рублей за килограмм. На 4 рубля стал стоить дешевле килограмм вареной колбасы — 483 рубля.