В Тюмени за неделю взлетели цены на мясо и рыбу

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
По данным Тюменьстата, на четыре рубля увеличились цены на свежемороженую рыбу — до 259 рублей за килограмм, ржаной хлеб. Мясо птицы и молоко сегодня стоит дороже, нежели неделю назад, на 1 рубль. Сардельки выросли в цене на 39 рублей — до 447 рублей за килограмм.
В тоже время в Тюменской области подешевели сливочное масло и сметана — на 7 и 12 рублей соответственно — до 846 рублей и 269 рублей за килограмм соответственно. Существенно снизились цены на полукопченую колбасу — почти на 20 рублей, до 569 рублей за килограмм. На 4 рубля стал стоить дешевле килограмм вареной колбасы — 483 рубля.
Стоимость куриных яиц практически не изменилась по сравнению с предыдущей неделей — цена за десяток выросла на 2 копейки.
Что касается овощей, то картофель, капуста, свекла подешевели на 1 рубль, стоимость лука не изменилась, морковь подорожала на 1 рубль. Килограмм огурцов вырос в цене почти на 2 рубля (181 рубль), килограмм томатов также подорожал на 2 рубля (249 рублей). Стоимость яблок и бананов осталась на прежнем уровне — 120 и 116 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени рассказали о том, какая нужна зарплата для «счастья». Оптимальным ежемесячным доходом горожане назвали сумму в 195 тысяч рублей. Несколько месяцев назад она была больше на 5 тысяч рублей.