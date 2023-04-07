В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города

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Published Сегодня, 03:32
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Указано, что начальная цена двухэтажного дома площадью 246 квадратных метров составит 1 рубль, земельного участка площадью 1,19 тысяч «квадратов» — 15 миллионов рублей.
Памятник архитектуры регионального значения «Жилой дом» на улице Челюскинцев, 42, был построен в 1887 году. В настоящее время объект отнесен к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии.
«Покупателю будет необходимо провести работы сохранению объекта культурного наследия. Работы на объекте культурного наследия будут проводится с учетом сохранения его исторически сложившейся объемно-планировочной структуры и архитектурно художественной композиции, но с полным восстановлением конструктивной схемы из новых материалов», — указано в справке к объекту.
Победитель торгов должен провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством. Срок выполнения — не более 7 лет с момента регистрации права собственности на объект культурного наследия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году потратят более 300 миллионов рублей на ремонтно-реставрационные работы 26 объектов культурного наследия.