В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города

В Тюмени выставят на торги за 1 рубль особняк у Спасской церкви

В Тюмени за 1 рубль планируют выставить на торги дом постройки XIX века, расположенный в рядом со Спасской церковью и филармонией. Информация об этом опубликована на официальном сайте департамента имущественных отношений Тюменской области.

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