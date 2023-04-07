В Тюмени в пятницу пройдут сплошные проверки ГИБДД

ГИБДД проведет сплошные проверки в Тюмени

В Тюмени, Исетском районе и Голышманово сегодня пройдут сплошные проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Автомобилистов проверят на трезвость.