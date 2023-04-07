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В Тюмени в пятницу пройдут сплошные проверки ГИБДД

7 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI

ГИБДД проведет сплошные проверки в Тюмени

В Тюмени, Исетском районе и Голышманово сегодня пройдут сплошные проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Автомобилистов проверят на трезвость.
«В текущем году на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло😱 22 ДТП, в них 2 человека погибли и 33 травмированы. Автоинспекторами задержаны в состоянии опьянения 1427 водителей, в том числе 183 - севших за руль в нетрезвом состоянии повторно», - отметили в ГИБДД.

Подобные проверки проходят в конце недели и в выходные.

Ранее «Наш город» сообщил, что сегодня на Ямской столкнулись автобус и маршрутка.

Маршрутка столкнулась с автобусом на Ямской в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Погода в Тюмени
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