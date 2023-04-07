В Тюмени в пятницу пройдут сплошные проверки ГИБДД

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
«В текущем году на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло😱 22 ДТП, в них 2 человека погибли и 33 травмированы. Автоинспекторами задержаны в состоянии опьянения 1427 водителей, в том числе 183 - севших за руль в нетрезвом состоянии повторно», - отметили в ГИБДД.
Подобные проверки проходят в конце недели и в выходные.
Ранее «Наш город» сообщил, что сегодня на Ямской столкнулись автобус и маршрутка.