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В Тюмени потеплеет до +11, но ненадолго

7 апреля 2023, 07:34
Фото: 1MI

В Тюменскую область тепло вернется в выходные

Теплая погода вернется на тюменскую землю в предстоящие выходные дни. По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 апреля, ожидается малооблачная погода. В утренние часы температура воздуха составит -7…0, к полудню воздух прогреется до +2…+6. Скорость ветра составит 5,9 м/с.
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Тюмень

В воскресенье ночью столбики термометров покажут -3…+6, в дневные часы температура воздуха составит +7…+11. День пройдет без осадков при переменной облачности и западном ветре 4 м/с.

В первый день новой рабочей недели, 10 апреля, ожидается ветреная, пасмурная и прохладная погода. Максимальная температура воздуха в этот день составит +1…+4, ветер будет дуть со скоростью 5,4-5,9 м/с.

Во вторник и среду теплее не станет — ночью термометры покажут -2…+1, в дневные часы +4…+5. Осадки в эти дни маловероятны, но небо будет затянуто тучами.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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