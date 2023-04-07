В Тюмени потеплеет до +11, но ненадолго

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В воскресенье ночью столбики термометров покажут -3…+6, в дневные часы температура воздуха составит +7…+11. День пройдет без осадков при переменной облачности и западном ветре 4 м/с.
В первый день новой рабочей недели, 10 апреля, ожидается ветреная, пасмурная и прохладная погода. Максимальная температура воздуха в этот день составит +1…+4, ветер будет дуть со скоростью 5,4-5,9 м/с.
Во вторник и среду теплее не станет — ночью термометры покажут -2…+1, в дневные часы +4…+5. Осадки в эти дни маловероятны, но небо будет затянуто тучами.