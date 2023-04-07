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Posted 7 апреля 12:28

Published 7 апреля 12:28

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

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В Тюмени наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников по информатике

7 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
Накануне Тюмень стала площадкой для финала Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Торжественная церемония награждения победителей прошла в ДК «Нефтяник», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в финальный этап олимпиады прошли более 350 школьников из 73 регионов России, в том числе два ученика Физико-математической школы Тюменской области. Призерами и победителями стали школьники из ЯНА, Свердловской и Челябинской областей. Они получат льготы при поступлении в любой вуз страны по IT-профилю.

На заключительном мероприятии победителей и лауреатов соревнований поприветствовала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. Она отметила, что за юными программистами — технологическое будущее страны.

Также замминистра пояснила, почему для финала олимпиады была выбрана Тюмень.

«На то, чтобы проводить у себя финал, претендовало несколько регионов России. И я очень рада, что в этой борьбе победила Тюмень. Уверена, что время, которое вы здесь провели, было для вас интересным и полезным, а Тюмень сделала все, чтобы ваше пребывание было приятным и оставило добрые воспоминания», — сказала Татьяна Васильева.

Тюменских школьников поздравил с завершением серьезных испытаний заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, ребята очень старались, но для победы им еще надо потренироваться.

«Школьники Тюменской области — настоящие бойцы. Это была равная, бескомпромиссная борьба. Не все удалось, есть над чем работать», — отметил Алексей Райдер.

Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными ее задачами является — раннее вовлечение в научную, исследовательскую и предметно-прикладную деятельность.

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