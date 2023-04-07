В Тюмени наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Posted 7 апреля 12:28
Published 7 апреля 12:28
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Всего в финальный этап олимпиады прошли более 350 школьников из 73 регионов России, в том числе два ученика Физико-математической школы Тюменской области. Призерами и победителями стали школьники из ЯНА, Свердловской и Челябинской областей. Они получат льготы при поступлении в любой вуз страны по IT-профилю.
На заключительном мероприятии победителей и лауреатов соревнований поприветствовала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. Она отметила, что за юными программистами — технологическое будущее страны.
Также замминистра пояснила, почему для финала олимпиады была выбрана Тюмень.
«На то, чтобы проводить у себя финал, претендовало несколько регионов России. И я очень рада, что в этой борьбе победила Тюмень. Уверена, что время, которое вы здесь провели, было для вас интересным и полезным, а Тюмень сделала все, чтобы ваше пребывание было приятным и оставило добрые воспоминания», — сказала Татьяна Васильева.
Тюменских школьников поздравил с завершением серьезных испытаний заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, ребята очень старались, но для победы им еще надо потренироваться.
«Школьники Тюменской области — настоящие бойцы. Это была равная, бескомпромиссная борьба. Не все удалось, есть над чем работать», — отметил Алексей Райдер.
Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными ее задачами является — раннее вовлечение в научную, исследовательскую и предметно-прикладную деятельность.