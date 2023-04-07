В Тюмени наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Всего в финальный этап олимпиады прошли более 350 школьников из 73 регионов России, в том числе два ученика Физико-математической школы Тюменской области. Призерами и победителями стали школьники из ЯНА, Свердловской и Челябинской областей. Они получат льготы при поступлении в любой вуз страны по IT-профилю.