В Тюмени на продажу выставят недостроенную парковку. Стоимость — 68 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, недостроенный паркинг планируют выставить на продажу за 67,9 миллионов рублей. Площадь земельного участка составляет около 12 тысяч квадратных метров, площадь недостроенного здания — 20 тысяч «квадратов». Степень готовности паркинга составляет 48%.
«Основные виды разрешенного использования земельного участка: для размещения торговых объектов; для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны; для размещения объектов хранения легкового автотранспорта», — указано в справке к объекту.
По данным DK.ru, недостроенная парковка принадлежит компании «АИЖК по Тюменской области». Работы по возведению объекта начались в 2013 году, но через два года были приостановлены.
В настоящее время компания «АИЖК по Тюменской области» находится в стадии ликвидации. Предприятие проработало на рынке 16 лет, в феврале 2022 года появилась информация о ликвидации предприятия. Председателем ликвидационной комиссии был назначен Рустам Самкаев.
По данным СПАРК, в 2021 году выручка компании составила около 140 миллионов рублей, убыток — более 4 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 1 рубль планируют выставить на торги старинный особняк 1887 года постройки. Объект культурного наследия включен в план приватизации на 2023 год.