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В Тюмени на продажу выставят недостроенную парковку. Стоимость — 68 миллионов рублей

7 апреля 2023, 07:55
Фото: renovation.72to.ru

Тюменские власти выставят на торги недостроенный паркинг за 68 миллионов рублей

В Тюмени на торги планируют выставить недостроенное здание автомобильной парковки, расположенное на улице Федюнинского. Недострой включен в перечень объектов плана приватизации на 2023 год.
Сюжет
Тюмень

По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, недостроенный паркинг планируют выставить на продажу за 67,9 миллионов рублей. Площадь земельного участка составляет около 12 тысяч квадратных метров, площадь недостроенного здания — 20 тысяч «квадратов». Степень готовности паркинга составляет 48%.

«Основные виды разрешенного использования земельного участка: для размещения торговых объектов; для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны; для размещения объектов хранения легкового автотранспорта», — указано в справке к объекту.

По данным DK.ru, недостроенная парковка принадлежит компании «АИЖК по Тюменской области». Работы по возведению объекта начались в 2013 году, но через два года были приостановлены.

В настоящее время компания «АИЖК по Тюменской области» находится в стадии ликвидации. Предприятие проработало на рынке 16 лет, в феврале 2022 года появилась информация о ликвидации предприятия. Председателем ликвидационной комиссии был назначен Рустам Самкаев.

По данным СПАРК, в 2021 году выручка компании составила около 140 миллионов рублей, убыток — более 4 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 1 рубль планируют выставить на торги старинный особняк 1887 года постройки. Объект культурного наследия включен в план приватизации на 2023 год.

 

#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Недострой#Торги#Имущество на торги#Аижк#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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