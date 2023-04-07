В Тюмени больницам срочно нужны хирурги, анестезиологи, кардиологи, терапевты

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Другим лечебным учреждениям очень нужны хирурги, анестезиологи, кардиологи, педиатры, терапевты. Им предлагают зарплату от 50 тысяч рублей.
Местный салон красоты (с медицинской лицензией) ищет врачей-косметологов. Им предлагают до 120 тысяч в месяц, график работы индивидуальный.
В марте «Наш город» отмечал, что в областной столице в дефиците врачи-инфекционисты, офтальмологи и специалисты функциональной диагностики.