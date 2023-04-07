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В Тюмени больницам срочно нужны хирурги, анестезиологи, кардиологи, терапевты

7 апреля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Тюменским больницам не хватает терапевтов, анестезиологов, кардиологов, косметологов

По данным сайта Зарплата.ру, в Тюмени более 120 вакансий для врачей. Только в Медико-санитарную часть № 32 нужны сразу 6 специалистов (фельдшеры, стоматологи, врачи-отоларингологи, онколог, терапевт).

Другим лечебным учреждениям очень нужны хирурги, анестезиологи, кардиологи, педиатры, терапевты. Им предлагают зарплату от 50 тысяч рублей.

Местный салон красоты (с медицинской лицензией) ищет врачей-косметологов. Им предлагают до 120 тысяч в месяц, график работы индивидуальный.

В марте «Наш город» отмечал, что в областной столице в дефиците врачи-инфекционисты, офтальмологи и специалисты функциональной диагностики.

В Тюмени не хватает инфекционистов и онкологов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Врачи#Лор-врачи#Бизнес
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