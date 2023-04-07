В Тюмени больницам срочно нужны хирурги, анестезиологи, кардиологи, терапевты

Тюменским больницам не хватает терапевтов, анестезиологов, кардиологов, косметологов

По данным сайта Зарплата.ру, в Тюмени более 120 вакансий для врачей. Только в Медико-санитарную часть № 32 нужны сразу 6 специалистов (фельдшеры, стоматологи, врачи-отоларингологи, онколог, терапевт).