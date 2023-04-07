В центре Тюмени снесут 90 гаражей, за 1 рубль продадут особняк, парковка-недострой

В областной столице за 1 рубль планируют выставить на торги дом постройки XIX века. Строение находится рядом со Спасской церковью и филармонией. Указано, что начальная цена двухэтажного дома площадью 246 квадратных метров составит 1 рубль, земельного участка площадью 1,19 тысяч «квадратов» — 15 миллионов рублей.