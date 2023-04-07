В центре Тюмени снесут 90 гаражей, за 1 рубль продадут особняк, парковка-недострой

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
В центре Тюмени снесут 90 гаражей и построят на их месте дорогу.
«Ул. Даудельная на участке от ул. Профсоюзная до ул. Софьи Ковалевской» изъять земли и гаражи», - отмечается в документации на сайте администрации Тюмени.
О стоимости работ и сроках стройки ничего неизвестно.
За рубль в Тюмени продадут особняк у Спасской церкви с участком земли.
В областной столице за 1 рубль планируют выставить на торги дом постройки XIX века. Строение находится рядом со Спасской церковью и филармонией. Указано, что начальная цена двухэтажного дома площадью 246 квадратных метров составит 1 рубль, земельного участка площадью 1,19 тысяч «квадратов» — 15 миллионов рублей.
«Жилой дом» на улице Челюскинцев, 42, был построен в 1887 году. В настоящее время объект отнесен к памятникам культурного наследия, он требует реставрации.
«Покупателю будет необходимо провести работы сохранению объекта культурного наследия. Работы на объекте культурного наследия будут проводится с учетом сохранения его исторически сложившейся объемно-планировочной структуры», — указано в справке к объекту.
Победитель торгов должен провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством. Срок выполнения — не более 7 лет с момента регистрации права собственности на объект культурного наследия.
В Тюмени продают недостроенную парковку за 68 млн рублей.
Недостроенное здание автопарковки, расположенное на улице Федюнинского. Недострой включен в перечень объектов плана приватизации. Паркинг стоит 68 миллионов рублей. Площадь земельного участка составляет около 12 тысяч квадратных метров, площадь недостроенного здания — 20 тысяч «квадратов». Здание готово только на 48%.
«Основные виды разрешенного использования земельного участка: для размещения торговых объектов; для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации», — отмечается в справке к объекту.
Работы по возведению объекта начались в 2013 году, но через два года были приостановлены.