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В центре Тюмени снесут 90 гаражей, за 1 рубль продадут особняк, парковка-недострой

7 апреля 2023, 17:02
Фото: 1MI

За 1 рубль продадут особняк, парковка-недострой, в центре Тюмени снесут 90 гаражей

По данным сайта городской администрации, земельные участки на улице Даудельная (около Профсоюзной) будут изъяты у собственников. На месте десятков гаражей построят новую дорогу.

В центре Тюмени снесут 90 гаражей и построят на их месте дорогу.

«Ул. Даудельная на участке от ул. Профсоюзная до ул. Софьи Ковалевской» изъять земли и гаражи», - отмечается в документации на сайте администрации Тюмени.

О стоимости работ и сроках стройки ничего неизвестно.

За рубль в Тюмени продадут особняк у Спасской церкви с участком земли.

В областной столице за 1 рубль планируют выставить на торги дом постройки XIX века. Строение находится рядом со Спасской церковью и филармонией. Указано, что начальная цена двухэтажного дома площадью 246 квадратных метров составит 1 рубль, земельного участка площадью 1,19 тысяч «квадратов» — 15 миллионов рублей.

«Жилой дом» на улице Челюскинцев, 42, был построен в 1887 году. В настоящее время объект отнесен к памятникам культурного наследия, он требует реставрации.

«Покупателю будет необходимо провести работы сохранению объекта культурного наследия. Работы на объекте культурного наследия будут проводится с учетом сохранения его исторически сложившейся объемно-планировочной структуры», — указано в справке к объекту.

Победитель торгов должен провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством. Срок выполнения — не более 7 лет с момента регистрации права собственности на объект культурного наследия.

В Тюмени продают недостроенную парковку за 68 млн рублей.

Недостроенное здание автопарковки, расположенное на улице Федюнинского. Недострой включен в перечень объектов плана приватизации. Паркинг стоит 68 миллионов рублей. Площадь земельного участка составляет около 12 тысяч квадратных метров, площадь недостроенного здания — 20 тысяч «квадратов». Здание готово только на 48%.

«Основные виды разрешенного использования земельного участка: для размещения торговых объектов; для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации», — отмечается в справке к объекту.

Работы по возведению объекта начались в 2013 году, но через два года были приостановлены.

В Тюмени на продажу выставят недостроенную парковку. Стоимость — 68 миллионов рублей
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