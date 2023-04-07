В тобольскую больницу поступила истекающая кровью женщина

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Хирург Андрей Прохорихин экстренно проводил операцию через небольшой прокол. Она прошла успешно, кровотечение остановили.
Малоинвазивная операция была введена в практику врачей тобольской областной больницы N 3 недавно. Этот метод зарекомендовал себя как эффективный и спасающий человеческую жизнь.
Ранее «Наш город» писал, что главный врач ОКБ N 1 покинул свой пост и продолжит свою работу в качестве заместителя.