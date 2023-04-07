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В тобольскую больницу поступила истекающая кровью женщина

7 апреля 2023, 12:23
Фото: telegram-канал Здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области врачи спасли жизнь пациентки с сильным кровотечением

Тобольские медики спасли пациентку с сильным кровотечением матки, с которым женщина среднего возраста поступила в гинекологическое отделение областной больницы N 3, сообщили в пресс-службе областного Департамента здравоохранения.

Хирург Андрей Прохорихин экстренно проводил операцию через небольшой прокол. Она прошла успешно, кровотечение остановили.

Малоинвазивная операция была введена в практику врачей тобольской областной больницы N 3 недавно. Этот метод зарекомендовал себя как эффективный и спасающий человеческую жизнь.

Ранее «Наш город» писал, что главный врач ОКБ N 1 покинул свой пост и продолжит свою работу в качестве заместителя.

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#Елена Чебоксарова#Больницы#Врачи#Пациенты#Больные#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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