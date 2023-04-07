В Тобольске УФАС отменила торги на 1,3 млрд рублей в сфере автобусных перевозок

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Укрупнение закупки серьёзно ограничило конкуренцию в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автотранспортом.
«Напомним, что в ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что администрацией г. Тобольска при проведении в сентябре-октябре 2020г. конкурса на осуществление перевозок пассажиров, в состав единственного лота были включены все 35 маршрутов, составляющих маршрутную сеть г. Тобольска (необходимое количество транспорта – 112 единиц). В результате чего НМЦК закупки составила 1 351 189 956,79 рублей, размер обеспечения заявок на участие в Конкурсе составил 4,95 % от начальной (максимальной) цены контракта - 66 883 902,86 рублей, обеспечение исполнения контракта 5 % от НМЦК - 67 559 497 рублей», - сообщается на сайте УФАС по Тюменской области.
На конкурс была подана только заявка от АО «Тобольское ПАТП». Антимонопольщики полагают, что как минимум 5 компаний рассматривают возможность осуществления пассажирских перевозок в городе Тобольске при условии, что все маршруты не будут объединены в 1 лот. Для улучшения конкуренции в этой сфере следует провести несколько аукционов и снизить максимальные суммы за контракт.
В феврале «Наш город» сообщал, что тюменские власти купят автобусы КАВЗ 4238-65 (11 штук), ПАЗ 423470-04 (1 штука) и ПАЗ 320570-04. Все транспортные средства должны иметь утепление и работать на дизельном топливе. Общая стоимость контракта составила 107 млн рублей.