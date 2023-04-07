В Тобольске УФАС отменила торги на 1,3 млрд рублей в сфере автобусных перевозок

На конкурс была подана только заявка от АО «Тобольское ПАТП». Антимонопольщики полагают, что как минимум 5 компаний рассматривают возможность осуществления пассажирских перевозок в городе Тобольске при условии, что все маршруты не будут объединены в 1 лот. Для улучшения конкуренции в этой сфере следует провести несколько аукционов и снизить максимальные суммы за контракт.